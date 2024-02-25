Придется прекращать дежурства: Буданов раскрыл интересную деталь после сбития второго самолета А-50

РФ рисует потерять свою важную возможность

После успешного уничтожения российского самолета А-50 в акватории Азовского моря 23 февраля, у РФ осталось всего шесть самолетов радиолокационного обнаружения. Если они потеряют еще один, то за этим последуют серьезные последствия.

Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов перед выступлением на форуме "Украина. Год 2024". По его словам, потеряв еще хотя бы один самолет РФ не сможет вести круглосуточное наблюдение из-за нехватки техники.

"Еще один А-50 "упадет", и круглосуточное дежурство придется прекращать", — сказал он.

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что украинские спецслужбы никак не приурочивали данное событие к какой-то определенной дате.

Другие заявления Кирилла Буданова, которые он сделал на форуме, насчет планов ГУР на 2024 год и ударов по РФ, читайте на сайте "Телеграф" в материале: О сбитом А-50, планах на год и другом: Буданов дал эксклюзивные комментарии журналистам перед форумом "Україна. Рік 2024".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 февраля стало известно, что над Азовским морем был сбит вражеский самолет А-50, стоимостью 350 млн долларов. По словам очевидцев, прогремел сильный взрыв, а после этого самолет загорелся. На месте его падения образовался сильный пожар.

Согласно данным источников "Телеграфа", сбитый самолет упал между Ейском и Краснодаром. Во время воздушных тревог его используют как корректировщик огня.

Спустя некоторое время в ГУР подтвердили уничтожение самолета противника. В ведомстве подчеркнули, что это мощный удар по потенциалу и возможностям России.

К слову, в январе над Азовским морем также был сбит самолет А-50. Тогда также был уничтожен и Ил-22. Эти самолеты являюются настоящими радами, оборудованные радиолокационной станцией, позволяющей видеть сверху абсолютно все.