Расслабляться рано: повлияет ли уничтожение А-50У на количество ракетных обстрелов

Поражение такого дорогого и важного объекта само по себе является большим успехом

В пятницу, 23 февраля 2024 года, сбили самолет А-50У, который еще называют "глазами России", но это не повлияет на количество ракетных обстрелов. Это большая потеря для врага, однако у страны-агрессорки достаточно ресурсов, чтобы продолжить атаки с воздуха.

После потери второго за последнее время самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения (ДРЛО) россиянам теперь будет сложнее выявлять воздушные цели и радиолокационные станции (РЛС) Украины. Поэтому потеря А-50У снизит возможности врага, о чем спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

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Как повлияет уничтожение А-50У на количество ракетных обстрелов

"Возможность российской авиации уменьшается с тем, что уничтожается специальная техника, уничтожается летный состав. Соответственно, весь экипаж погиб. Поэтому только таким образом можно понемногу уничтожать врага теми средствами, которые у нас есть", ― сказал Игнат.

Несмотря на серьезную потерю у врага, расслабляться рано. Это никак не помешают России дальше атаковать территорию Украины ракетами. Стране-агрессорке придется внести некоторые коррективы. Но у врага все еще есть самолеты ДРЛО, которые они будут использовать, но осторожнее. Из-за этого возможности врага будут более ограниченными.

"Конечно, будут учитывать произошедшее, не будут ближе подлетать тем самым А-50. Вы видите, что чем больше их уничтожаем, тем на большем отдалении действует тот же самолет дальнего радиолокационного обнаружения. О чем это говорит? Это уменьшает их способности в проведении радиолокационной разведки на территории Украины, выявление воздушных целей на территории нашего государства в воздушном пространстве, а также обнаружение наших радиолокационных систем", ― объяснил спикер Воздушных сил.

Напомним, что самолет А-50У сбили вечером 23 февраля. На борту находились 10 военных, весь экипаж погиб. В момент крушения в самолете находились 5 майоров, 3 капитана, прапорщик и лейтенант.

Уничтожение редкого самолета было операцией Воздушных сил Украины и Главного управления разведки (ГУР). Потерю А-50У подтвердили в России, о чем стало известно с перехвата неофициального разговора российских пилотов.

Пользователи Сети традиционно состряпали кучу мемов про уничтожение самолета. Пока украинцы смеялись, россияне жаловались на военное руководство.

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