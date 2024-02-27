Икона не работает: оккупанты потеряли ещё один боевой самолет

Самолетопад ВВС РФ продолжается

Вооруженные силы Украины уничтожили очередной вражеский самолет. Это произошло на востоке нашей страны.

Об этом сообщает командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его данным, долетался истребитель-бомбардироващик Су-34.

"Минус еще один. Су-34 на Восточном направлении! Вчера российским пилотам удалось уйти от наших ракет, но так будет не всегда! Потому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Ибо кто его знает, повезет или нет в этот раз", — отметил Олещук.

Для справки: Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения. Он эффективен в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы.

Заметим, что ВСУ недавно сбили самолет А-50, который является глазами российской авиации в небе. А в целом лишь за этот месяц — это уже как минимум 8 сбитый самолет (7 истребителей и 1 А-50). В связи с этим российский диктатор несколько дней назад даже подарил своим ВКС икону "Спаса Нерукотворного", но эта защита, как можно увидеть, не работает против украинской ПВО.