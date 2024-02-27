Ікона не працює: окупанти втратили ще один бойовий літак

Літакопад ВПС РФ триває

Збройні сили України знищили черговий ворожий літак. Це сталося на сході нашої країни.

Про це повідомляє командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. За його даними, долітався винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", — зазначив Олещук.

Для довідки:Су-34 — радянський і російський багатофункціональний фронтовий надзвуковий винищувач-бомбардувальник, призначений для завдання ударів авіаційними засобами ураження по цілях противника в оперативній і тактичній глибині з зосередженням основних зусиль на віддаленні 150-600 км від лінії бойового зіткнення. Він ефективний за умов сильної протидії засобами протиповітряної оборони та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

Зауважимо, що ЗСУ нещодавно збили літак А-50, який є очима російської авіації у небі. А загалом лише за цей місяць — це вже як мінімум 8 збитий літак (7 винищувачів та 1 А-50). У зв’язку з цим російський диктатор кілька днів тому навіть подарував своїм ВКС ікону "Спаса Нерукотворного", але цей захист, як можна побачити, не працює проти української ППО.