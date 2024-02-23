Сбили на расстоянии 220 км от линии фронта: где упал российский самолет А-50 (карта)

ВСУ и ГУР подстрелили новую "птичку"

В пятницу, 23 февраля, Воздушные силы Украины и ГУР сбили российский самолет А-50У. Предполагается, что запуск ракет осуществляли из Мариуполя.

Источники "Телеграфа" уточняют, что сбитый самолет упал между Ейском и Краснодаром. Он во время воздушных тревог обычно выступает корректировщиком огня.

Отметим, что сбит не старый А-50, а новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Его стоимость составляет $350 млн.

Эту информацию уже подтвердило Главное управление разведки.

Трудовая Армения на карте

Сбитый самолет упал в хуторе Трудовая Армения в Краснодарском крае.

Расстояние до Мариуполя

Отметим, что расстояние от Мариуполя до "места приземления" составляет 140,7 км.

Расстояние до фронта

А расстояние до линии фронта в Донецкой области достигает отметки в 220 км.

Збитие российского А-50У подтвердил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

Заметим, что ВСУ уже сбивали самолет А-50 14 января 2024 вместе с бортом Ил-22.

Также известно, что эти самолеты — "глаза" Воздушно-космических сил Минобороны РФ, поэтому российский диктатор несколько дней назад подарил им икону "Спаса Нерукотворного".

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ рассказали о ситуации под Авдеевкой.