Сбили на расстоянии 220 км от линии фронта: где упал российский самолет А-50 (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
ВСУ и ГУР подстрелили новую "птичку"
В пятницу, 23 февраля, Воздушные силы Украины и ГУР сбили российский самолет А-50У. Предполагается, что запуск ракет осуществляли из Мариуполя.
Источники "Телеграфа" уточняют, что сбитый самолет упал между Ейском и Краснодаром. Он во время воздушных тревог обычно выступает корректировщиком огня.
Отметим, что сбит не старый А-50, а новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Его стоимость составляет $350 млн.
Эту информацию уже подтвердило Главное управление разведки.
Сбитый самолет упал в хуторе Трудовая Армения в Краснодарском крае.
Отметим, что расстояние от Мариуполя до "места приземления" составляет 140,7 км.
А расстояние до линии фронта в Донецкой области достигает отметки в 220 км.
Збитие российского А-50У подтвердил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.
Заметим, что ВСУ уже сбивали самолет А-50 14 января 2024 вместе с бортом Ил-22.
Также известно, что эти самолеты — "глаза" Воздушно-космических сил Минобороны РФ, поэтому российский диктатор несколько дней назад подарил им икону "Спаса Нерукотворного".
Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ рассказали о ситуации под Авдеевкой.