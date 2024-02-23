Новое контрнаступление ВСУ в 2024-ом? Зеленский дал ответ и пообещал "сюрпризы" для РФ

Также глава государства прокомментировал предыдущее контрнаступление

В 2024-ом году Украина планирует не только обороняться, но и проводить свои контрнаступления. Россиянам обещают сюрпризы.

Об этом в интервью FOX News сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в войне с РФ даже оборона – это большая задача и вызов, но наша страна "не будет просто стоять".

"Обороняться – задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море – мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, – тоже очень важна. И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", — заявил президент.

Также глава государства прокомментировал предыдущее контрнаступление Сил обороны. Он подчеркнул, что при контрнаступлении нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат, она потеряет все. На вопрос, было бы ли предыдущее контрнаступление более успешным, если бы Украина вовремя получила нужное оружие, Зеленский призвал не говорить о прошлом, но подтвердил, что Украина нуждается в системах "Patriot" для защиты неба, дальнобойных системах дальностью 300 км и тому подобном – и говорит об этом с партнерами, в частности с США.

Больше о потерях ВСУ, Залужном, окончании войны, выборах и не только, вы можете прочитать в подборке главных заявлений Зеленского в интервью FOX News, перейдя по ссылке.

Как сообщал "Телеграф", после увольнения Залужного рейтинг Зеленского упал на 5 процентных пунктов до 60%.