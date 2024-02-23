Один к пяти: Зеленский сказал, какие потери имеют ВСУ в войне против России

Точные цифры президент называть не стал

Потери Вооруженных сил Украины в войне против российских террористов составляют примерно один к пяти. На одного погибшего украинского воина приходится пять ликвидированных российских захватчиков.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News. Точную цифру украинский лидер называть не стал.

"Десятки тысяч смертей. Десятки тысяч людей были изгнаны. Соотношение составляет один к пяти. На одного нашего солдата, погибшего в бою, приходится пять российских солдат", – сказал он в ответ на вопросы журналиста по поводу потерь.

Канал напомнил, что с начала войны против Украины, по оценкам Генерального Штаба ВСУ, российские террористы потеряли убитыми более 400 тысяч единиц личного состава. Этими потерями Россия заплатила за довольно незначительные в стратегическом масштабе успехи: последний пример – Авдеевка, где ради захвата разрушенного небольшого города россияне положили десятки тысяч собственных солдат.

Ранее "Телеграф" писал, что российские войска понесли огромные потери в живой силе во время Авдеевской оборонной операции, которая длилась с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года. Украинские военные подсчитали, что за этот период на этом направлении было уничтожено более 47 тысяч русских солдат.

В результате таких потерь российский военный Андрей Морозов с позывным "Мурз" покончил с собой. Он пошел на это после того, как раскрыл в сети информацию о реальных потерях РФ во время боев за Авдеевку.