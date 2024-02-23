Один до п'яти: Зеленський сказав, які втрати мають ЗСУ у війні проти Росії

Точні цифри президент називати не став

Втрати Збройних сил України у війні проти російських терористів становлять приблизно один до п'яти. На одного загиблого українського воїна припадає п'ять ліквідованих російських загарбників.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Точну цифру український лідер називати не став.

"Десятки тисяч смертей. Десятки тисяч людей було вигнано. Співвідношення становить один до п'яти. На одного нашого солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів", – сказав він у відповідь на запитання журналіста щодо втрат.

Канал нагадав, що з початку війни проти України за оцінками Генерального Штабу ЗСУ російські терористи втратили вбитими понад 400 тисяч одиниць особового складу. Цими втратами Росія заплатила за доволі незначні у стратегічному масштабі успіхи: останній приклад – Авдіївка, де заради захоплення зруйнованого невеликого міста росіяни поклали десятки тисяч власних солдатів.

Раніше "Телеграф" писав, що російські війська зазнали величезних втрат в живій силі під час Авдіївської оборонної операції, яка тривала з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року. Українські військові підрахували, що за цей період, на цьому напрямку було знищено понад 47 тисяч російських солдатів.

Внаслідок таких втрат російський військовий Андрій Морозов із позивним "Мурз" наклав на себе руки. Він пішов на це після того, як розкрив у мережі інформацію про реальні втрати РФ під час боїв за Авдіївку.