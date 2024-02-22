"Сп'яніння перемогою": на Заході назвали причину зростання втрат у росіян

Командування ворога втратило обережність

Останніми днями сталося кілька випадків масової загибелі російських окупантів через помилки командування. На думку експерта BILD з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, причина в тому, що командири окупантів, мабуть, вважають себе непереможними після захоплення Авдіївки та "сп’яніли від перемоги".

BILD російською наводить кілька випадків масової загибелі російських окупантів за останні дні. Так, 20 лютого колону із шести БТР приблизно з 50 солдатів послали в лобову атаку на селище Ласточкине під Авдіївкою. Вони заїхали на мінне поле та підірвалися. Окупантів, що залишилися, добили українські дрони, лише небагатьом вдалося вижити.

Того ж дня в окупованому селищі Трудівське біля Волновахи, за 30 км від лінії фронту, командири збудували три роти 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Їх помітив розвіддрон ЗСУ, після чого атакували ракети комплексу HIMARS. Загинули понад 60 окупантів.

Подібний інцидент стався і на Херсонщині: HIMARS вдарив по скупченню бійців 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ під час тренування. Там загинуло десятки солдатів.

Юліан Рьопке вважає, що російське командування "сп’янене перемогою" в Авдіївці. Вони почуваються непереможними й тому роблять помилку за помилкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський військовий Андрій Морозов із позивним "Мурз" наклав на себе руки. Він пішов на це після того, як розкрив у мережі інформацію про реальні втрати РФ під час боїв за Авдіївку.