Поляки вважають, що Україна та Росія будуть знищені: цікаві результати опитування

На перемогу України так само розраховує більше людей, ніж на перемогу РФ

Майже половина поляків дотримуються думки, що війна закінчиться знищенням і України та Росії. У перемозі України водночас упевнено більше людей, ніж у її поразці.

Про це свідчать результати опитування United Surveys для RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna, пише Європейська правда. Він був проведений компанією United Surveys на вибірці 1000 осіб

Респонденти вважають, що війна триватиме багато років. Майже половина опитаних людей, 47,4% дотримуються думки, що результатом цієї битви стане знищення обох країн.

Ще 14,1% вважає, що перемогу у війні здобудуть росіяни. Однак на перемогу України розраховує більше людей – 17,4%. Інші не визначилися з відповіддю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що серед європейців було проведено опитування на тему, чи вірять вони у перемогу України у війні. Опитано людей з 12 країн-членів НАТО. Результати показали, що європейці вже не такі впевнені у позитивному результаті, як це було раніше. До такої невпевненості їх підштовхнули деякі події — зупинка контрнаступу ЗСУ, побоювання щодо зміни політики Штатів і так далі.