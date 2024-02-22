Поляки считают, что Украина и Россия будут уничтожены: интересные результаты опроса

На победу Украины все так же рассчитывает больше человек, чем на победу РФ

Практически половина поляков придерживаются мнения, что война закончится уничтожением и Украины и России. В победе Украины в то же время уверены больше людей, чем в ее поражении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna, пишет Европейская правда. Он был проведен компанией United Surveys на выборке 1000 человек

Респонденты считают, что война продлится много лет. Практически половина опрошенных людей, 47,4% придерживаются мнения, что итогом этой битвы станет уничтожение обеих стран.

Еще 14,1% думает, что победу в войне одержат россияне. Однако на победу Украины рассчитывает больше человек — 17,4%. Остальные не определились с ответом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что среди европейцев был проведен опрос на тему, верят ли они в победу Украины в войне. Опрошены были люди из 12 стран-членов НАТО. Результаты показали, что европейцы уже не так уверены в позитивном исходе, как это было ранее. К такой неуверенности их подтолкнули некоторые события — остановка контрнаступления ВСУ, растущие опасения насчет изменения политики Штатов и так далее.