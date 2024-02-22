Укр

"Опьянение победой": на Западе назвали причину роста потерь у россиян

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Шапка оккупанта
Шапка оккупанта. Фото Генштаб ВСУ

Командование врага потеряло осторожность

За последние дни произошло несколько случаев массовой гибели российских оккупантов из-за ошибок командования. По мнению эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, причина в том, что командиры оккупантов, видимо, считают себя непобедимыми после захвата Авдеевки" и "опьянены победой".

BILD на русском приводит несколько случаев массовой гибели российских оккупантов за последние дни. Так, 20 февраля колонну из шести БТР примерно с 50 солдат послали в лобовую атаку на поселок Ласточкино под Авдеевкой. Они заехали на минное поле и подорвались. Оставшихся оккупантов добили украинские дроны, лишь немногим удалось выжить.

В тот же день в оккупированном поселке Трудовское около Волновахи, в 30 км от линии фронта, командиры выстроили три роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Их заметил разведдрон ВСУ, после чего атаковали ракеты комплекса HIMARS. Погибли более 60 человек.

Подобный инцидент произошел и в Херсонской области: HIMARS ударил по скоплению бойцов 810-й бригады морской пехоты ВС РФ во время тренировки. Там погибли десятки солдат.

Юлиан Рёпке считает, что российское командование "опьянено победой" в Авдеевке. Они чувствуют себя непобедимыми и поэтому делают ошибку за ошибкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российский военный Андрей Морозов с позывным "Мурз" покончил жизнь самоубийством. Он пошел на это после того, как раскрыл в сети информацию о реальных потерях РФ в ходе боев за Авдеевку.

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#Война #Гибель #Оккупанты