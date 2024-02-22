Как долго сможет воевать Россия? Сколько ресурсов у армии Путина

При нынешних темпах истощения Кремль сможет продолжать наступление на Украину еще несколько лет.

В течение 10 лет украинская армия дает отпор российским войскам, которые считались одними из самых боеспособных в мире. С февраля 2022 Украина противостоит Москве на самой длинной со времен Второй мировой войны линии фронта. Это — борьба на истощение, ход которой во многом зависит от ресурсов, которыми располагают противоборствующие силы.

"Телеграф" проанализировал данные западных аналитиков и разведывательных служб, чтобы выяснить, сколько и чего Москва имеет в своем арсенале.

У Москвы есть план действий до 2026 года

Российские вооруженные силы, вероятно, достигнут своего пика в конце этого года, а в течение 2025 столкнутся с рядом вызовов. К такому выводу пришли специалисты Лондонского Королевского института объединенных служб (RUSI). По мнению аналитиков, Кремль до сих пор преследует цель покорить Украину — и планирует сделать это в три этапа:

1 — давление по всей линии фронта с целью исчерпания боеприпасов и личного состава ВСУ;

2 — слом решимости международных партнеров продолжать оказывать Украине военную помощь:

"После того, как военная помощь будет значительно ограничена, а украинские запасы боеприпасов иссякнут, Россия намерена начать дальнейшие наступательные операции, чтобы добиться значительных – хотя и медленных – успехов на поле боя", — подчеркивают эксперты.

3 — использование территориальных завоеваний как рычагов влияния на Киев, чтобы заставить капитулировать на российских условиях.

По просчетам Кремля, победы над Украиной нужно достичь до 2026 года — по крайней мере, на это указывают объемы планирования оборонного производства. "У Москвы есть четкий план того, как она настроена действовать дальше", — отмечают британские аналитики. Российская теория победы вероятна, если международные партнеры Украины не смогут должным образом обеспечить ВСУ ресурсами.

До полумиллиона личного состава на оккупированных территориях

Российская армия начала 2023 год с плохо организованными силами, насчитывавшими около 360 тысяч военнослужащих. К началу украинского наступления в июне 2023 их численность возросла до 410 тысяч. По состоянию на начало 2024 года оперативная группировка войск РФ на оккупированных Россией территориях насчитывает 470 тысяч военнослужащих.

Противник выполняет почти 85% целей по привлечению сил на фронт, поэтому Кремль считает, что сможет продержаться в таком темпе до следующего года.

"Подразделения выводят с фронта, когда они несут до 30% потерь. Именно тогда наступает момент, когда подразделение считаются неэффективными", — говорится в отчете RUSI.

Хотя российские войска сейчас не проводят широкомасштабных наступательных операций, им поручено проводить меньшие тактические атаки, наносящие постоянные потери ВСУ и позволяющие захватывать и удерживать позиции.

Что по боевой технике, артиллерии и ракетам?

По данным британских аналитиков, российская группировка в Украине имеет в распоряжении около 4780 единиц ствольной артиллерии, из которых 20% — самоходные установки; 1130 установок РСЗО; 2060 танков; 7080 других боевых бронированных машин (ББМ), в основном МТ-ЛБ, БМП и БТР. Воздушные силы состоят из 290 вертолетов, из которых 110 – ударные, и 310 реактивных самолетов.

В среднем в год РФ поставляет своим войскам около 1500 танков и 3000 ББМ разных типов. Российское производство ракет тоже возросло. К примеру, в начале 2023 года Россия производила шесть ракет 9М723 "Искандер" в месяц, при этом держа 50 единиц в запасах.

"Россия не только использовала значительное количество этих ракет ежемесячно с лета 2023 года, но и увеличила свой арсенал почти до 200 баллистических ракет 9М723 и 9М727 "Искандер". Подобную картину можно наблюдать и для других основных типов ракет, таких как Х-101", – подсчитали аналитики из Лондона.

По некоторым данным , высокопоставленные российские военные чиновники недавно посещали концерн "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области, чтобы обсудить темпы производства и подчеркнуть важность поддержки и увеличения поставок.

Значительную часть техники, отправленной на поле боя в Украину, россияне расконсервировали из своих запасов. По оценкам британского Международного института стратегических исследований, в течение 2023 года РФ смогла поднять со складов от 1180 до 1828 танков различных типов и модификаций и еще около 2700 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

Что касается авиации, в 2023 году россияне получили минимум два Су-30, шесть Су-34М, десять Су-35 и неустановленное количество новых Су-57.

"Россия сможет продолжать наступление на Украину при нынешних темпах истощения еще два-три года, а может быть, и дольше", — считают в Институте стратегических исследований.

Инфографика "Телеграфа"

Проблемы ВПК России

РФ сталкивается с дефицитом боеприпасов, особенно 220 мм снарядов для РСЗО "Ураган" и артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Воздушно-космические войска России сталкиваются с нехваткой опытных пилотов – потери российского авиационного экипажа составляют 159 человек.

В то же время, в RUSI считают, что РФ сможет поддерживать стабильный объем производства до 2024 года, однако к 2026-му исчерпает большинство имеющихся запасов. Среди причин – проблемы с долговечностью и надежностью промышленного производства.

"Среди танков и других ББМ, например, примерно 80% не новые, а отремонтированные и модернизированные за счет российских военных запасов", — считают эксперты.

Другим уязвимым местом России является большая зависимость от западных деталей. Даже учитывая мягкость санкций и схемы по их обходу, стоимость компонентов для российского оборонного сектора выросла на 30%, и РФ удалось только стабилизировать поставки, а не расширить их.

Наиболее серьезным ограничением для противника является производство боеприпасов. Министерство обороны РФ оценило свои потребности на 2024 год примерно в 4 миллиона 152 мм и 1,6 миллиона 122 мм артиллерийских снарядов. Российская промышленность в этом году ожидает увеличить производство 152 мм снарядов лишь до 1,3 млн единиц, а 122 мм — всего до 800 тысяч.

"Чтобы и дальше бесперебойно обеспечивать свои вооруженные силы, России придется использовать сохраненные про запас 3 млн боеприпасов, хотя большинство из них в плохом состоянии", — считают британские аналитики.

Как подсчитала разведка Эстонии, все же вооруженные силы России имеют в своем распоряжении в три-четыре раза больше боеприпасов в сутки, чем украинские войска. Эстонцы подтверждают, что в этом году россияне сосредоточятся на производстве новых снарядов:

"Между тем Украина делает ставку на боеприпасы, поставленные из западных стран, где рост производственных мощностей по сравнению с военно-промышленным комплексом России значительно медленнее. Можно сказать, что западные поставки боеприпасов в Украину в 2024 году "не будут успевать" по поставкам, доступным ВС РФ ".

Заводы работают в три смены

Для достижения поставленных целей РФ значительно мобилизовала свою оборонную промышленность. По данным норвежской разведки, на большинстве стратегических предприятий введены три смены. Возобновляется работа даже законсервированных заводов.

При этом норвежцы предупреждают о возможности "большого российсского наступления" уже в этом году:

"Россия находится в процессе восстановления потенциала для продолжения войны против Украины, включая оружие и технику для сухопутных войск. Также ускоряются темпы производства ракет и ударных беспилотников, чтобы сохранить способность атаковать районы за линией фронта, украинские населенные пункты и критическую инфраструктуру. Увеличение производства оружия и материальные средства, реорганизация сил и постоянное пополнение личного состава могут проложить путь к большому российскому наступлению в 2024 году", — считает разведка Норвегии.

Кремль не только может продолжать войну в Украине, но и закладывает основу для быстрого восстановления своих ресурсов в случае окончания боевых действий.

"Россия сократила время, необходимое для восстановления боеспособности до довоенного уровня, до трех-пяти лет".

Планируемые расходы Москвы на оборону на 2024 год беспрецедентны в истории России: они выросли на 48 млрд долларов, то есть на 61% по сравнению с 2023 годом. Официальный оборонный бюджет РФ составляет 118,5 млрд долларов или почти 30% расходов госбюджета 2024 года.

Москва готовится к противостоянию с Западом

В Европе уже неоднократно звучали заявления, что столь масштабные инвестиции сил и ресурсов в военную сферу могут свидетельствовать о планах Кремля вести войну не только с Украиной, но и потенциально и со странами НАТО.

В конце 2022 года министр обороны России Шойгу заявил о планах провести кардинальные изменения в структуре вооруженных сил РФ: реформировать военное управление, создать дополнительные части и соединения почти во всех видах войск и увеличить численность личного состава до 1,5 млн военнослужащих. Россияне планируют завершить это в течение трех-четырех лет и презентуют это как ответ на расширение НАТО.

Согласно свежим норвежским разведданным, Кремль планирует "возродить" Московский и Ленинградский военные округа и сформировать новые подразделения в Карелии. Также создать несколько новых пехотных и воздушно-десантных дивизий.

Эстонская разведка считает, что РФ настроена на возможный конфликт с НАТО "в течение следующего десятилетия".

"Целью России является достижение военного доминирования в регионе Балтийского моря. Российская военная реформа предполагает значительное увеличение российских сил у границы с Эстонией в ближайшие годы", — бьют тревогу специалисты.

Однако все понимают, что успех и сроки российской военной реформы в значительной степени зависят от войны в Украине.

"Если России удастся осуществить реформу, НАТО может столкнуться с массовой армией советского типа в следующее десятилетие. Эта армия, вероятно, будет технологически уступать силам обороны союзников по Альянсу в большинстве сфер, за исключением возможностей радиоэлектронной борьбы и нанесения ударов на большие расстояния. Однако ее военный потенциал может оказаться значительным благодаря размерам, огневой мощи (включая артиллерию и многочисленные недорогие беспилотники), боевому опыту и резервам", — прогнозируют эстонцы.

Чтобы защититься от подобной армии, войска западных союзников должны иметь значительно более высокий уровень подготовки и укомплектования боеприпасами и техникой, чем сейчас. При этом лучший способ избежать прямого конфликта с путинской армией – остановить Россию раз и навсегда в Украине.

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