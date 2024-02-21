Ракеты, которыми РФ убивает украинцев, перед этим терроризируют Казахстан: его жители умирают в муках

Ракеты запускают только тогда, когда ветер дует в сторону казахов

Ракеты, которыми россия атакует Украину, изначально "тестируют" на жителях Казахстана. Из-за этого казахи умирают от страшных болезней.

Об этом пишет "Новая газета Европа". Дело в том, что прежде, чем российское оружие полетит убивать украинцев, его испытывают на военных полигонах, в частности, в Астраханской области России. Там находится "Ракетный полигон Капустин Яр". Несмотря на то, что это территория РФ зенитные и баллистические ракеты, которые здесь испытывают, летят в сторону Казахстана и падают в Бокейорде — в степи, где расположен особо охраняемый природный заказник.

"Ракеты сбрасывают топливо в их степь, обломки падают у их домов, убивают их домашний скот, вспыхнувшие пожары казахи тушат сами. Еще тяжелее экологические последствия: взрослые в Бокейорде умирают от рака, дети рождаются инвалидами", — пишут журналисты.

Когда Казахстан стал независимым, испытания российских ракет на его территории не прекратились, теперь республика сдает в аренду земли под полигоны. В Бокейорде полигон занимает половину всей площади района, 943 тысячи гектаров. За аренду всех полигонов Россия платит по 2,3 доллара за гектар в год.

"Они ракеты запускают только тогда, когда ветер с запада, со стороны Кап-Яра, и осколки в нашу сторону летят. В такие дни мы из дома выйти не можем. Никто не знает, где упадет. Были случаи, когда перед испытаниями российские военные приезжали к нам и вывозили жителей аулов за 10 километров. Обратно люди сами добирались. Сейчас в нашу сторону стали еще снарядами стрелять", — рассказывает один из местных жителей.

По данным "Национальной энциклопедии Казахстана", изданной в 2005 году, за 56 лет существования полигона Капустин Яр там было взорвано 24 тысячи ракет, проведено испытание 177 видов военной техники, уничтожено 619 ракет СС-20. Радиационные проверки показали, что уже тогда, почти 20 лет назад, содержание в почве радиоактивных веществ было "в несколько раз выше допустимых норм".

При медицинском обследовании местного населения на территории полигона установлено, что среди него уровень психических заболеваний (особенно детей) в 2,3 раза выше среднего уровня по области и в 2,1 раза выше уровня по республике. Особенно преобладают злокачественные опухоли, легочные заболевания, нарушения иммунной системы и состава крови. Прошло еще 19 лет. Все это время Капустин Яр продолжает функционировать.

6900 тенге, которые получают в Бокейорде дети с инвалидностью, здесь так и называют: "полигонные". Больше нигде в Казахстане такой дополнительной выплаты нет. И это в Бокейорде считают единственным подтверждением того, что власти все-таки связывают факт существования полигона с рождением больных детей.

"Еще одно последствие соседства с полигоном — постоянные степные пожары. Тушить их по договору должны российские военные, но даже если они вдруг проявят рвение, то к их приезду гореть будет уже весь район"б — отмечает местный житель.

По данным районной администрации, в 2023 году в Бокейорде произошло 16 пожаров, связанных с падениями ракет. Это только то, что посчитали официально. У одного фермера в огне погибли тысяча овец, у другого сгорел трактор. Возместить им ущерб некому

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты ударили ракетами по жилому кварталу Краматорска.