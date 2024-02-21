Россия дважды атаковала Киевщину новыми ракетами "Циркон": выводы специалистов

Эксперты рассказали подробнее о российской экспериментальной ракете

Специалисты подтвердили, что россияне уже дважды атаковали Киев и Киевскую область экспериментальным оружием — ракетами ЗМ22 "Циркон". На обнаруженных обломках заметили цифры 2023-2024, что свидетельствует о том, что ракеты были собраны совсем недавно.

Об этом в интервью изданию "Вечерний Киев" рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. Он отметил, что обломки от сбитых ракет очень мелкие и это затрудняет их идентификацию.

По словам Александра Рувина ракеты "Циркон" не являются "чудо-оружием" и не соответствуют характеристикам, которые были завлены ранее россиянами.

"Во-первых, эта противокорабельная ракета 3М22 "Циркон" не летит со скоростью 8-9 Махов (около 10 тысяч километров в час), как заявляют россияне. По данным соответствующих служб, на конечном участке полета ракета всего-навсего преодолевает 2500 километров в час.

Во-вторых, возникают большие сомнения относительно ее точности. Ракеты были поражены ПВО и не достигли своих целей.

В-третьих, мы не увидели той разрушительной силы, которая должна быть у противокорабельной ракеты с почти 400 килограммами взрывчатого вещества. "Циркон" разрабатывался прежде всего как оружие против авианосцев, потопить который очень сложно. Но вряд ли эта ракета справится со своим прямым предназначением", — отметил специалист.

Обломки "Циркона"

Стоит отметить, что демонстрацией испытаний ракеты "Циркон" российское руководство пыталось доказать миру, что аналогов этому оружию нет. Оно якобы "недосягаемо" для ПВО из-за своей скорости и высоты. Однако Александр Рувин отметил, что ракету "Циркон" вполне реально сбить.

"Очередной российский "аналоговнет" "Циркон", принятый на вооружение в России в 2023 году, оказался совсем не уникальным, как, впрочем, и их "Кинжал". Напугать Украину и ее союзников новым "чудо-оружием" не удалось.

Мы продолжаем исследовать остатки этой противокорабельной ракеты, выясняем ее составляющие. Пока мы исследуем только два случая применения врагом ракет этого типа", — резюмировал Рувин.

Судя по маркировке на обломках ракет, они собраны недавно – в конце 2023-го – в начале 2024 года. В ходе дальнейшего экспертного исследования вся возможная информация будет детализирована.

Напомним, что первый случай использования россиянами ракеты "Циркон" произошел 2 января, во время масштабного обстрела Киева и области. Тогда в Вишнем, что на Киевщине, в поле были обнаружены обломки сбитой ракеты. Специалисты установили, что это был "Циркон".

Обломки "Циркона"

Второй раз россияне применили "Циркон" 7 февраля, когда Киев подвергся массированной вражеской атаке. Тогда в Днепровском районе Киева была повреждена линия электропередач, а в земле образовалась глубокая воронка. Здесь и были обнаружены обломки ракеты "Циркон" — их удалось идентифицировать специалистам.

Воронка от падения частей ракеты "Циркон"

Для справки: Противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета 3М22 "Циркон" — принята на вооружение в январе 2023 года, однако, как отмечают военные эксперты, эта ракета до сих пор не производится серийно.

В РФ заявляют о таких ее характеристиках: дальность — 600-1500 км, скорость до 8-9 Мах, масса боевой части около 300-400 кг, длина 8-10 м.

Она предназначена для поражения надводных кораблей, оснащенных системами противовоздушной и противоракетной обороны. Запускают "Циркон" с универсальных вертикальных пусковых установок 3С-14 на боевых кораблях, подводных лодках и мобильных береговых ракетных установках.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российское "чудо-оружие" оказалось не таким страшным: эксперты оценили обломки сбитого над Киевом "Циркона". Анализ обломков показал, что это оружие не соответствует характеристикам, о которых говорили россияне.