Била ли Россия "Цирконом" по Киеву: стало известно, что думают в США

Это одна из новейших российских разработок

Американские чиновники не готовы подтвердить использование гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая предположительно была запущена по Киеву 7 февраля 2024 года. Пока они оценивают это заявление.

В случае, если все характеристики ракеты "Циркон" совпадают с обнародованными российской стороной, то она будет неуловимой для противовоздушной обороны (ПВО). Об этом информирует издание The New York Times.

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"Американские чиновники на условиях анонимности сказали, что они оценивают это заявление, но не могут подтвердить использование [Циркона] в боевых действиях 7 февраля", ― говорится в сообщении.

Британский эксперт по морской силе в Королевском институте объединенных служб Сиддхарт Каушал сомневается в том, что РФ действительно использовала эту ракету. Он отметил, что ее испытывали в 2015, но лишь в 2022-м заявили о полной готовности.

Эксперт обратил внимание на площадку запуска. Во время испытаний "Циркон" запускали с фрегата типа "Адмирал Горшков" и подводной лодки "Ясень". Но этих кораблей не было в Черном море в момент ракетного обстрела Киева 7 февраля. Вряд ли РФ стала бы запускать ракету с других площадок без предварительных испытаний, считает Каушал.

Вызывает интерес и тот факт, что Россия сама не заявила об использовании "Циркона". В марте 2022 года, когда был впервые применен "Кинжал", в Минобороны РФ официально об этом сообщили.

Доказательства использования ракеты

Эксперты издания Defence Express проанализировали обломки сбитой ракеты и увидели маркировку 3М22, характерную для "Циркона". Ранее ее применение не было зафиксировано.

Отметим, что в сводках Командования Воздушных сил за 7 февраля было указано сбитие только ракет Х-555/101 и "Калибр". О ликвидации "Циркона" не сообщалось.

Ранее "Телеграф" писал, какие признаки указывают на успешную работу ПВО против гиперзвуковой российской ракеты. Эксперт Рувин отметил, что заявленные характеристики "Циркона" не соответствуют действительности.