Чи била Росія "Цирконом" по Києву: стало відомо, що думають у США

Це одна з нових російських розробок

Американські чиновники не готові підтвердити використання гіперзвукової ракети "Циркон", яка, ймовірно, була запущена по Києву 7 лютого 2024 року. Поки що вони оцінюють цю заяву.

Якщо всі характеристики ракети "Циркон" збігаються з оприлюдненими російською стороною, то вона буде невловимою для протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомляє видання The New York Times.

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"Американські чиновники на умовах анонімності сказали, що вони оцінюють цю заяву, але не можуть підтвердити використання [Циркона] у бойових діях 7 лютого", —йдеться у повідомленні.

Британський експерт з морської сили в Королівському інституті об’єднаних служб Сіддхарт Каушал сумнівається в тому, що РФ справді використала цю ракету. Він зазначив, що її випробування відбулись у 2015 році, але лише у 2022-му росіяни заявили про повну готовність.

Експерт звернув увагу на майданчик запуску. Під час випробувань "Циркон" запускали з фрегата типу "Адмірал Горшков" та підводного човна "Ясень". Але цих кораблів не було у Чорному морі на момент ракетного обстрілу Києва 7 лютого. Навряд чи РФ почала б запускати ракету з інших майданчиків без попередніх випробувань, вважає Каушал.

Викликає інтерес і той факт, що Росія сама не заявила про використання Циркону. У березні 2022 року, коли був вперше застосований "Кинджал", Міноборони РФ офіційно про це повідомили.

Докази використання ракети

Експерти видання Defence Express проаналізували уламки збитої ракети та побачили маркування 3М22, характерне для "Циркона". Раніше її застосування не було зафіксовано.

Зазначимо, що у зведеннях Командування Повітряних сил за 7 лютого було вказано збитими лише ракети Х-555/101 та "Калібр". Про ліквідацію "Циркону" не повідомлялося.

Раніше "Телеграф" писав, які ознаки вказують на успішну роботу ППО проти гіперзвукової російської ракети. Експерт Рувін зазначив, що заявлені характеристики "Циркону" не відповідають дійсності.