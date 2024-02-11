Дефіцит ракет: у ISW озвучили неприємний для України прогноз

Якщо Україна вичерпає запаси ракет для ППО, наслідки будуть дуже сумними

Країни Заходу затягують оборонну допомогу Україні, через що вже у березні може з'явитися дефіцит боєприпасів для систем протиповітряної оборони. Можливо, саме через це посилилися атаки російських терористів з повітря – росіяни хочуть змусити українську ППО вичерпати боєкомплекти якнайскоріше.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 10 лютого. Аналітики зазначили, що дефіцит ракет для систем ППО дозволить росіянам влаштувати більш агресивні удари по українським військам та цивільним об'єктам у містах.

"Російські війська регулярно тиснуть на обмежену систему протиповітряної оборони по тилових районах України, завдаючи ударів російськими ракетами та безпілотниками, в поєднанні з іранським та північнокорейським озброєнням. Таким чином РФ намагається змусити українські війська витрачати ракети протиповітряної оборони, а також передислокувати системи ППО якомога далі від лінії фронту", – сказано у повідомленні.

Після "літакопаду" в грудні 2023 року та у першій половині 2024 року російські терористи були змушені знизити підтримку наземних операцій за допомогою авіації, щоб не втратити ще більше літаків. Водночас терористи почали тиснути на ППО України, інтенсифікувавши ракетні та безпілотні удари по українських містах.

Це вже змусивши України перекинути для захисту тилів системи ППО, які винищували російську авіацію біля фронту. Після цього терористи почали активніше використовувати авіацію на Сході, зокрема закидуючи КАБами Авдіївку. Але це ніщо у порівнянні з тим, що через значне вичерпання зенітних ракет російські терористи можуть почати кидати КАБи та авіаційні ракети ближнього радіуса по великих густонаселених прифронтових містах.

"Російські військові ще не проводили послідовних широкомасштабних авіаційних операцій на підтримку власних наземних наступальних операцій в Україні, а інтенсифікація російських авіаційних операцій у великих масштабах, становила б істотну загрозу для країни", – резюмували аналітики.

Раніше "Телеграф" писав, що попри відсутність фінансування з боку американського уряду, Міністерство оборони США продовжує постачати Україні важливе озброєння.

Як ми раніше писали, росіяни вважають, що через відсутність допомоги США зараз засоби ППО України не поповнюються, та прагнуть цим скористатися. Росія намагається якнайбільше атакувати українські мирні міста та позиції, щоб змусити українських військових використовувати боєприпаси у прискореному режимі.