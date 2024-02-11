Дефицит ракет: в ISW озвучили неприятный для Украины прогноз

Если Украина исчерпает запасы ракет для ПВО, последствия будут очень печальными.

Страны Запада затягивают оборонную помощь Украине, из-за чего уже в марте может возникнуть дефицит боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Возможно, именно поэтому усилились атаки российских террористов с воздуха – россияне хотят заставить украинскую ПВО исчерпать боекомплекты как можно скорее.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 10 февраля. Аналитики отметили, что дефицит ракет для систем ПВО позволит россиянам начать более агрессивные удары по украинским войскам и гражданским объектам в городах.

"Российские войска регулярно давят на ограниченную систему противовоздушной обороны по тыловым районам Украины, нанося удары российскими ракетами и беспилотниками, в сочетании с иранским и северокорейским вооружением. Таким образом РФ пытается заставить украинские войска тратить ракеты противовоздушной обороны, а также передислоцировать системы от линии фронта", – говорится в сообщении.

После "самолетопада" в декабре 2023 года и первой половине 2024 года российские террористы были вынуждены снизить поддержку наземных операций с помощью авиации, чтобы не потерять еще больше самолетов. В то же время террористы начали давить на ПВО Украины, интенсифицировав ракетные и беспилотные удары по украинским городам.

Это уже заставило Украину перебросить для защиты тылов системы ПВО, которые истребляли российскую авиацию у фронта. После этого террористы начали активнее использовать авиацию на Востоке, в частности забрасывая КАБами Авдеевку. Но это ничто по сравнению с тем, что из-за значительного истощения зенитных ракет российские террористы могут начать бросать КАБы и авиационные ракеты ближнего радиуса по крупным густонаселенным прифронтовым городам.

"Российские военные еще не проводили последовательных широкомасштабных авиационных операций в поддержку собственных наземных наступательных операций в Украине, а интенсификация российских авиационных операций в больших масштабах представляла бы существенную угрозу для страны", — резюмировали аналитики.

Ранее "Телеграф" писал, что несмотря на отсутствие финансирования со стороны американского правительства, Министерство обороны США продолжает поставлять Украине важное вооружение.

Как мы ранее писали, россияне считают, что из-за отсутствия помощи США сейчас средства ПВО Украины не пополняются и стремятся этим воспользоваться. Россия пытается максимально атаковать украинские мирные города и позиции, чтобы заставить украинских военных использовать боеприпасы в ускоренном режиме.