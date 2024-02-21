Росія двічі атакувала Київщину новими ракетами "Циркон": висновки фахівців

Експерти розповіли докладніше про російську експериментальну ракету

Фахівці підтвердили, що росіяни вже двічі атакували Київ та Київську область експериментальною зброєю – ракетами ЗМ22 "Циркон". На виявлених уламках помітили цифри 2023-2024 — це засвідчує той факт, що ракети були зібрані зовсім недавно.

Про це в інтерв’ю сайту "Вечірній Київ" розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. Він зазначив, що уламки від збитих ракет дуже дрібні і це ускладнює їхню ідентифікацію.

Так, за словами Олександра Рувіна, ракети "Циркон" не є "чудо-зброєю" і не відповідають характеристикам, які були завлені раніше росіянами.

"По-перше, ця протикорабельна ракета 3М22 "Циркон" не летить зі швидкістю 8-9 Махов (близько 10 тисяч кілометрів на годину), як заявляють росіяни. За даними відповідних служб, на кінцевій ділянці польоту ракета всього-на-всього долає 2500 кілометрів на годину.

По-друге, виникають великі сумніви щодо її точності. Ракети були вражені ППО і не досягли своєї мети.

По-третє, ми не побачили тієї руйнівної сили, яка має бути у протикорабельної ракети з майже 400 кілограмами вибухової речовини. "Циркон" розроблявся насамперед як зброя проти авіаносців, потопити яку дуже складно. Але навряд чи ця ракета впорається зі своїм прямим призначенням", — зазначив фахівець.

Уламки "Циркона"

Варто зазначити, що демонстрацією випробувань ракети "Циркон" російське керівництво намагалося довести світові, що аналогів цій зброї немає. Вона нібито "недоступне" для ППО через свою швидкість і висоту. Однак Олександр Рувін зазначив, що ракету "Циркон" цілком реально збити.

"Тобто черговий російський "аналоговнєт" "Циркон", прийнятий на озброєння в росії у 2023 році, виявився зовсім не унікальним, як, втім і їхній "Кинджал". Налякати Україну та її союзників новою "чудо-зброєю" не вдалося.

Ми продовжуємо досліджувати залишки цієї протикорабельної ракети, з’ясовуємо її складові. Поки що ми досліджуємо лише два випадки застосування ворогом ракет цього типу", — резюмував Рувін.

Судячи ж з маркування на уламках ракет, вони зібрані нещодавно — наприкінці 2023-го — початку 2024 року. Під час подальшого експертного дослідження вся можлива інформація буде деталізована.

Зазначимо, що перший випадок використання росіянами ракети "Циркон" стався 2 січня під час масштабного обстрілу Києва та області. Тоді у Вишневому, що на Київщині, у полі було виявлено уламки збитої ракети. Фахівці встановили, що то був "Циркон".

Уламки "Циркона"

Вдруге росіяни застосували "Циркон" 7 лютого, коли Київ зазнав масованої ворожої атаки. Тоді в Дніпровському районі Києва було пошкоджено лінію електропередач, а в землі утворилася глибока вирва. Тут і було виявлено уламки ракети "Циркон" — їх вдалося ідентифікувати фахівцям.

Вирва від падіння частин ракети "Циркон"

Для довідки: Протикорабельна гіперзвукова крилата ракета 3М22 "Циркон" прийнята на озброєння в січні 2023 року, проте, як зазначають військові експерти, ця ракета досі не виробляється серійно.

У РФ заявляють про її характеристики: дальність — 600-1500 км, швидкість до 8-9 Мах, маса бойової частини близько 300-400 кг, довжина 8-10 м.

Вона призначена для ураження надводних кораблів, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони. Запускають "Циркон" з універсальних вертикальних пускових установок 3С-14 на бойових кораблях, підводних човнах та мобільних берегових ракетних установках.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російська "чудо-зброя" виявилася не такою страшною: експерти оцінили уламки збитого над Києвом "Циркона". Аналіз уламків показав, що це зброя відповідає характеристикам, про які говорили росіяни.