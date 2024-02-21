Ракети, якими РФ вбиває українців, перед цим тероризують Казахстан: його мешканці вмирають в муках

Ракети запускають лише тоді, коли вітер дме у бік казахів

Ракети, якими Росія атакує Україну, спочатку "тестують" на жителях Казахстану. Через це казахи вмирають від страшних недуг.

Про це пише "Нова газета Європа". Справа в тому, що перш ніж російська зброя полетить вбивати українців, її випробовують на військових полігонах, зокрема в Астраханській області Росії. Там знаходиться "Ракетний полігон Капустін Яр". Незважаючи на те, що це територія РФ зенітні та балістичні ракети, які тут випробовують, летять у бік Казахстану і падають у Бокейорді — в степу, де розташований природний заказник, що особливо охороняється.

"Ракети скидають паливо в їхній степ, уламки падають біля їхніх будинків, вбивають їхню худобу, пожежі казахи гасять самі. Ще важчі екологічні наслідки: дорослі в Бокейорді помирають від раку, діти народжуються інвалідами", — пишуть.

Коли Казахстан став незалежним, випробування російських ракет з його території не припинилися, тепер республіка здає в оренду землі під полігони. У Бокейорді полігон займає половину усієї площі району, 943 тисячі гектарів. За оренду всіх полігонів Росія платить по 2,3 долари за гектар на рік.

"Вони ракети запускають тільки тоді, коли вітер із заходу, з боку Кап-Яра, і уламки в наш бік летять. У такі дні ми з дому вийти не можемо. Ніхто не знає, де впаде. Були випадки, коли перед випробуваннями російські військові приїжджали до нас і вивозили мешканців аулів за 10 кілометрів. Назад люди самі добиралися. Зараз у наш бік стали ще снарядами стріляти", — розповідає один із місцевих мешканців.

За даними "Національної енциклопедії Казахстану", виданої у 2005 році, за 56 років існування полігону Капустін Яр там було підірвано 24 тисячі ракет, проведено випробування 177 видів військової техніки, знищено 619 ракет СС-20. Радіаційні перевірки показали, що вже тоді, майже 20 років тому, вміст у ґрунті радіоактивних речовин був "у кілька разів вищий за допустимі норми".

При медичному обстеженні місцевого населення біля полігону встановлено, що рівень психічних захворювань (особливо дітей) у 2,3 рази вище середнього рівня області і у 2,1 рази вище рівня республіки. Особливо переважають злоякісні пухлини, легеневі захворювання, порушення імунної системи та складу крові. Минуло ще 19 років. Весь цей час Капустін Яр продовжує функціонувати.

6900 тенге, які отримують у Бокейорді діти з інвалідністю, тут так і називають: "полігонні". Більше ніде у Казахстані такої додаткової виплати немає. І це в Бокейорді вважають єдиним підтвердженням того, що влада таки пов’язує факт існування полігону з народженням хворих дітей.

"Ще один наслідок сусідства з полігоном — постійні степові пожежі. Гасити їх за договором мають російські військові, але навіть якщо вони раптом проявлять завзяття, то до їхнього приїзду горітиме вже весь район" — зазначає місцевий житель.

За даними районної адміністрації, 2023 року в Бокейорді сталося 16 пожеж, пов’язаних із падіннями ракет. Це лише те, що порахували офіційно. У одного фермера у вогні загинуло тисяча овець, у іншого згорів трактор. Відшкодувати їм шкоду нема кому

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти вдарили ракетами по житловому кварталі Краматорська.