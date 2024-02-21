"У них немає сил": Буданов розповів про війну після втрати Авдіївки та проблему Росії

На порозі третього року повномасштабної війни у Росії є проблеми

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, чому Росія зменшила кількість ракетних атак на Україну. Він вважає, що справа у виснажені постачання зброї державі-терористу.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю The Wall Street Journal. Він також зауважив, що окупанти не мають потрібної кількості сил для захоплення усієї Донецької області.

За його словами, у першій рік війни Росія відправляла кращих бійців на фронт, яких зараз вже не має. Попри це тактика "м’ясних штурмів" і досі актуальна, але воювати йдуть мало підготовлені люди.

Скорочення постачання РФ від закордонних партнерів впливає не тільки на ракетні атаки України, але й на ситуацію на фронті. За словами Буданова, Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити. Хоча минулого року ворог поставив на озброєння сотні танків, більшість з них були старими моделями, тоді як лише 178 були новими.

Голова ГУР вважає, що через проблеми зі зброєю та з наявністю кваліфікованих, підготовлених солдатів Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети – захоплення всіх східних територій Донецької та Луганської областей цього року.

"У них немає сил", — сказав Буданов.

На хід війни у 2024 році вплине поставка допомоги та зброї Україні. Чи буде вона така ж інтенсивна та повна, як у минулі роки, Буданов не зміг відповісти. Натомість додав, що мобілізація нових воїнів обов’язково має бути у повному обсязі, адже росіяни можуть вербувати близько 30 000 осіб на місяць. За підрахунками, ворог на фронті утримує 510 000 військовослужбовців.

Буданов висловився і стосовно Авдіївки, за його словами, російській армії знадобилося майже два роки важких штурмів з початку повномасштабного вторгнення, щоб взяти українське місто.

Раніше "Телеграф" писав, що нібито російського пілота, який перегнав гелікоптер в Україну, знайдено мертвим.