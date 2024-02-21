"У них нет сил": Буданов рассказал о войне после потери Авдеевки и проблемы России

На пороге третьего года полномасштабной войны у России есть проблемы

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, почему Россия уменьшила количество ракетных атак на Украину. Он считает, что дело в истощенных поставках оружия государству-террористу.

Об этом Буданов рассказал в интервью The Wall Street Journal. Он также отметил, что оккупанты не имеют нужного количества сил для захвата всей Донецкой области.

По его словам, в первый год войны Россия отправляла лучших бойцов на фронт, которых сейчас уже нет. Несмотря на это тактика "мясных штурмов" до сих пор актуальна, но воевать идут мало подготовленные люди.

Сокращение поставок РФ от зарубежных партнеров влияет не только на ракетные атаки Украины, но и на ситуацию на фронте. По словам Буданова, Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может произвести. Хотя в прошлом году враг поставил на вооружение сотни танков, большинство из них были старыми моделями, в то время как только 178 были новыми.

Глава ГУР считает, что из-за проблем с оружием и наличием квалифицированных, подготовленных солдат России будет трудно достичь своей главной стратегической цели – захват всех восточных территорий Донецкой и Луганской областей в этом году.

"У них нет сил", — сказал Буданов.

На ход войны в 2024 году окажет влияние поставка помощи и оружия Украине. Будет ли она так же интенсивна и полна, как в прошлые годы, Буданов затруднился ответить. В то же время добавил, что мобилизация новых воинов обязательно должна быть в полном объеме, ведь россияне могут вербовать около 30 000 человек в месяц. По подсчетам, враг на фронте удерживает 510 тысяч военнослужащих.

Буданов высказался и в отношении Авдеевки, по его словам, российской армии понадобилось почти два года тяжелых штурмов с начала полномасштабного вторжения, чтобы взять украинский город.

Ранее "Телеграф" писал, что якобы российский пилот, перегнавший вертолет в Украину, найден мертвым.