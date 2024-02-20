HIMARS свою справу зробили: окупанти скаржаться на приліт по полігону на Донеччині, вже говорять про 65 убитих

Дані про втрати поки не остаточні

Збройні сили України, мабуть, завдали удару по полігону на окупованій частині Донецької області, де в цей час багато російських солдатів вишикувалися на урочисту побудову. За попередніми даними, рахунок ліквідованих загарбників перевалив за 60.

За даними telegram-каналу "Досьє шпигуна", удару було завдано близько 9:00 у вівторок, 20 лютого, по полігону, який знаходиться в Трудівському (Волноваський район, Донецька область).

Повідомляється, що на цьому полігоні відбувалося навчання військовослужбовців 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, а ракетний удар стався в момент, коли солдатів вишикували в очікуванні високопоставленого чиновника.

Також там було оприлюднено інформацію про те, що удару було завдано трьома ракетами HIMARS. За даними каналу, шикування закінчилося тим, що 65 російських окупантів було вбито на місці, а кількість поранених поки що уточнюється.

Інформацію про це побічно підтверджують і численні російські "військкори", які почали скаржитися на масові втрати та некомпетентність військового керівництва.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор ЦРУ зробив прогноз щодо війни в Україні на 2024 рік і назвав головне завдання.