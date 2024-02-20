HIMARS свое дело сделали: оккупанты жалуются на прилет по полигону на Донетчине, уже говорят о 65 убитых

Данные о потерях пока не остаточны

Вооруженные силы Украины, по всей видимости, нанесли удар по полигону на оккупированной части Донецкой области, где в это время много российских солдат выстроились на торжественное построение. По предварительным данным счет ликвидированных захватчиков перевалил за 60.

По данным telegram-канала "Досье шпиона", удар был нанесен около 9:00 во вторник, 20 февраля, по полигону, который находится в Трудовском (Волновахский район, Донецкая область).

Сообщается, что на этом полигоне происходило обучение военнослужащих 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а ракетный удар произошел в момент, когда солдат построили в ожидании некого высокопоставленного чиновника.

Также там была обнародована информация о том, что удар был нанесен тремя ракетами HIMARS. По данным канала, построение закончилось тем, что 65 российских оккупантов были убиты на месте, а число раненых пока уточняется.

Информацию об этом косвенно подтверждают и многочисленные российские "военкоры", которые начали жаловаться на массовые потери и некомпетентность военного руководства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор ЦРУ сделал прогноз по войне в Украине на 2024 и назвал главную задачу.