Укр

"Год будет тяжелым...": директор ЦРУ сделал прогноз по войне в Украине на 2024 и назвал главную задачу

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Автор
Уильям Бернс Новость обновлена 30 января 2024, 18:04
Уильям Бернс. Фото Открытые источники

Путин может снова заняться бряцанием ядерным оружием

Текущий 2024 год ожидается тяжелым на фронте. Это будет своего рода испытание на выносливость.

Такое мнение директор ЦРУ Уильям Бернс написал в колонке для Foreign Affairs. Он считает, что ключ к успеху в этом непростое время заключается в сохранении западной помощи Украине.

"Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя в Украине, испытанием на выносливость, последствия которого выйдут далеко за рамки героической борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости", — сказал он.

Бернс отмечает, что по мнению российского диктатора Владимира Путина, время играет на его стороне и восстанавливает оборонное производство РФ с помощью важнейших компонентов из Китая и вооружений и боеприпасов из Северной Кореи и Ирана.

Директор ЦРУ считает, что задача Украины сейчас состоит в том, чтобы "разрушить высокомерие Путина и продемонстрировать высокую цену продолжения конфликта для России". Это должно происходить не только путем прогресса на фронте, но и путем нанесения глубоких ударов по тылу и в Черном море.

"В этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерным оружием, и было бы глупо полностью игнорировать риски эскалации. Но было бы столь же глупо быть излишне запуганными ими", — подчеркнул Бернс.

По его мнению, ключ к успеху лежит в поддержке и финансировании Украины Западом.

"Ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Это относительно скромная инвестиция, составляющая менее 5% оборонного бюджета США, приносящая значительную геополитическую отдачу для Штатов и значительную отдачу для американской промышленности", — подытожил директор ЦРУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сделал тревожный прогноз насчет наступления россиян. Он сказал, куда оккупанты могут попробовать наступать.

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#Украина #Война #Прогноз #ЦРУ #Уильям Бернс