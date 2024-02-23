Новий контрнаступ ЗСУ у 2024-му? Зеленський дав відповідь та пообіцяв "сюрпризи" для РФ

Також глава держави прокоментував попередній контрнаступ.

У 2024-му році Україна планує не лише оборонятися, а й проводити свої контрнаступи. Росіянам обіцяють сюрпризи.

Про це в інтерв’ю FOX News сказав президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що у війні з РФ навіть оборона – це велике завдання та виклик, але наша країна "не буде просто стояти".

"Оборонятися – завдання номер один. Продовжуватимемо нашу успішну історію на Чорному морі – ми робитимемо це. Я не вдаватимуся до деталей, але вони, росіяни, отримають сюрпризи. Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, – теж дуже важливо. І, звичайно, ми готуватимемо новий контрнаступ, нову операцію. Звичайно, я не кажу, що ми просто стоятимемо. Це залежить від багатьох речей", — заявив президент.

Також глава держави прокоментував попередній контрнаступ Сил оборони. Він наголосив, що при контрнаступі треба думати і про життя бійців, бо швидкий рух означатиме втрату людей, а якщо Україна втратить солдатів, вона втратить усе. На питання, чи був би попередній контрнаступ успішнішим, якби Україна вчасно отримала потрібну зброю, Зеленський закликав не говорити про минуле, але підтвердив, що Україна потребує систем "Patriot" для захисту неба, далекобійних систем дальністю 300 км тощо — і говорить про це із партнерами, зокрема зі США.

Більше про втрати ЗСУ, Залужного, закінчення війни, вибори і не тільки, ви можете прочитати у добірці головних заяв Зеленського в інтерв’ю FOX News, перейшовши за посиланням.

Як повідомляв "Телеграф", після звільнення Залужного рейтинг Зеленського впав на 5 процентних пунктів до 60%.