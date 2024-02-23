"Есть определенные успехи": в ВСУ рассказали, что сейчас происходит под Авдеевкой

Ситуация на линии столкновения достаточно динамична

Украинские защитники за прошедшие сутки имели успехи в боях под Авдеевкой, где россияне имеют едва ли не наибольшую концентрацию своих сил. Силам обороны Украины удалось вернуть некоторые позиции в этом направлении.

Также ВСУ отразили 61 атаку врага в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия". Об этом сообщил спикер Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона.

"Несколько позиций было восстановлено за предыдущие двое суток. Относительно Авдеевского направления, позавчера там было захвачено в плен более десятка оккупантов. Вчера эта тенденция продолжилась, в плен попали 5 россиян. Украинские силы восстанавливают позиции и захватывают врага врасплох, берут в плен", – сказал Лыховий.

Также спикер прокомментировал информацию о захвате россиянами населенного пункта Победа Донецкой области.

Авдеевское направление на карте Deep State

"Ситуация на линии столкновения динамичная и вчера враг атаковал в районе сел Новомихайловка, Георгиевка и Победа 43 раза в целом. Это очень много, как для небольшого отрезка на линии фронта. Вероятно, они были приурочены к попытке получить какие-то результаты перед 23 февраля, которое в их праздник. Попытки их были безуспешны, а некоторые позиции были возобновлены", – рассказал спикер ОВСУ "Таврия".

На Марьянском направлении произошло 43 боевых столкновения, на Авдеевском направлении – 10.

"Оккупанты применяют малые штурмовые группы численностью в отделение с применением небольшого количества бронетехники. Они ее используют для высадки наземного десанта, который массово уничтожается", — отметил Лыховий.

Ранее "Телеграф" писал, что российские войска понесли огромные потери в живой силе во время Авдеевской оборонной операции, которая длилась с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года. Украинские военные подсчитали, что за этот период на этом направлении было уничтожено более 47 тысяч российских солдат. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что эти цифры могут быть даже больше, поскольку трудно точно посчитать потери врага при такой интенсивности боевых действий.