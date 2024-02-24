"Це все путінська ікона": пропагандисти РФ видали свою версію збиття літака А-50У, в мережі сміються

Росіянам вигідніше списати втрати на свої помилки, ніж на роботу ЗСУ

Увечері п’ятниці, 23 лютого, українські військові "приземлили" черговий російський літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50У, а російські пропагандисти вже почали говорити про те, що його нібито було збито російським ЗРК С-400.

Інформація про це з’явилася в telegram-каналах z-блогерів де пишуть, що літак А-50У летів у супроводі винищувача Су-35, коли надійшов сигнал про наближення української ракети С-200. Після цього екіпажі ЗРК С-400 нібито спробували перехопити ракету, але стався збій у системі "свій-чужий", після чого сталося збиття свого літака.

При цьому пропагандисти браво заявляють, що українську С-200 було успішно перехоплено. Таким чином росіяни намагаються заявити, що це не у них "дірявий" протиповітряний захист, а що їхня "нє імєющая аналогов авіація" за сотні мільйонів доларів не має жодного захисту від своєї ППО.

Це далеко не вперше, коли росіяни списують втрати авіації не на українську ППО, а на російський "дружній вогонь". Наприклад, так було у травні 2023 року, коли ЗСУ збили два літаки та три вертольоти за день над Брянською областю і так було після збиття попереднього А-50 у січні 2024 року.

Оскільки версія росіян вже почала набридати, то в мережі вже традиційно почали жартувати на цю тему. Наприклад, дехто згадав, що збиття літака сталося після того, як російський диктатор 21 лютого передав повітряним силам ікону.

Нагадаємо, західні експерти раніше пояснювали, чому росіянам вигідніше заявити про те, що їхню дорогу техніку знищує своя ППО, а не українці. За їхніми словами, це є частиною кампанії з деморалізації України.