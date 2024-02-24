"Баян" був забитий під зав’язку: стало відомо скільки росіян загинуло у збитому А-50У
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Мінус 10 військових РФ
У п’ятницю ввечері, 23 лютого, завдяки співпраці ГУР та Повітряних сил було збито російський літак А-50У. Відомо, що загинув весь екіпаж борту - 10 росіян.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела. Зокрема на борту літака було, п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.
Зауважимо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення.
Також відомо, що внаслідок падіння літака жертв на землі не було.
Серед загиблих:
- командир корабля – майор Боровиков;
- помічник командира – майор Чанцев;
- штурман – капітан Провалов;
- бортовий інженер – капітан Васильєв;
- старший повітряний радист – прапорщик Хрулєв;
- начальник розрахунку, начальник зміни – майор Федосов;
- штурман наведення – майор Рулюк;
- штурман наведення – лейтенант Тельманов;
- старший бортовий інженер – капітан Бєлов;
- бортовий інженер – майор Солдаткін.
Нагадаємо, що сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У із радянського ЗРК С-200.
Також ГУР повідомило, що ще 5 літаків А-50 після "вдалого полювання" були відкликані керівництвом Росії з бойових позицій.
Раніше "Телеграф" писав, що у Росії підтвердили втрату літака А-50У.