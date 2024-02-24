Рус

"Баян" був забитий під зав’язку: стало відомо скільки росіян загинуло у збитому А-50У

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Збитий літак Новина оновлена 24 лютого 2024, 14:35
Збитий літак. Фото Відкриті джерела

Мінус 10 військових РФ

У п’ятницю ввечері, 23 лютого, завдяки співпраці ГУР та Повітряних сил було збито російський літак А-50У. Відомо, що загинув весь екіпаж борту - 10 росіян.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела. Зокрема на борту літака було, п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.

Зауважимо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

Також відомо, що внаслідок падіння літака жертв на землі не було.

Серед загиблих:

  • командир корабля – майор Боровиков;
  • помічник командира – майор Чанцев;
  • штурман – капітан Провалов;
  • бортовий інженер – капітан Васильєв;
  • старший повітряний радист – прапорщик Хрулєв;
  • начальник розрахунку, начальник зміни – майор Федосов;
  • штурман наведення – майор Рулюк;
  • штурман наведення – лейтенант Тельманов;
  • старший бортовий інженер – капітан Бєлов;
  • бортовий інженер – майор Солдаткін.

Нагадаємо, що сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У із радянського ЗРК С-200.

Також ГУР повідомило, що ще 5 літаків А-50 після "вдалого полювання" були відкликані керівництвом Росії з бойових позицій.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії підтвердили втрату літака А-50У.

Теги:
#Літак #ГУР #АВАКС А-50 #ЗСУ #Збили