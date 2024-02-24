"Баян" був забитий під зав’язку: стало відомо скільки росіян загинуло у збитому А-50У

Мінус 10 військових РФ

У п’ятницю ввечері, 23 лютого, завдяки співпраці ГУР та Повітряних сил було збито російський літак А-50У. Відомо, що загинув весь екіпаж борту - 10 росіян.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела. Зокрема на борту літака було, п’ять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант.

Зауважимо, що у воєнно-транспортній авіації є сім літаків дальнього радіолокаційного виявлення.

Також відомо, що внаслідок падіння літака жертв на землі не було.

Серед загиблих:

командир корабля – майор Боровиков;

помічник командира – майор Чанцев;

штурман – капітан Провалов;

бортовий інженер – капітан Васильєв;

старший повітряний радист – прапорщик Хрулєв;

начальник розрахунку, начальник зміни – майор Федосов;

штурман наведення – майор Рулюк;

штурман наведення – лейтенант Тельманов;

старший бортовий інженер – капітан Бєлов;

бортовий інженер – майор Солдаткін.

Нагадаємо, що сили оборони збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У із радянського ЗРК С-200.

Також ГУР повідомило, що ще 5 літаків А-50 після "вдалого полювання" були відкликані керівництвом Росії з бойових позицій.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії підтвердили втрату літака А-50У.