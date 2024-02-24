"Спочатку спалах, потім вибух": у Росії підтвердили втрату літака А-50У

Російський літак був збитий через три години після зльоту

Російські пілоти в неофіційній бесіді підтвердили, що справді втратили літак А-50У. Згідно з перехопленням їхньої розмови, через це військове командування РФ наказало припинити місії інших літаків.

Про це повідомили у ГУР МО України. За словами росіян, літак був збитий поблизу міста Приморсько-Ахтарськ в акваторії Азовського моря.

Літак А-50У "Баян" вилетів із аеродрому "Ахтубінськ" 23 лютого о 15:50, щоб виконувати чергові "терористичні завдання держави-агресора Росії" поблизу населених пунктів Аріморсько-Ахтарськ — Зерноград. А вже о 18:45 станції радіотехнічної розвідки ГУР МО зафіксували, що у вказаному районі різко перестав працювати радіолокаційний комплекс "Джміль", яким обладнано "Баян".

У перехопленні розмови екіпажу прикриття Су-35 було сказано, що по літаку відпрацювало ППО. Спочатку був спалах, а за ним стався вибух.

Додатковим успіхом у ГУР МО назвали й те, що військове керівництво РФ наказало припинити місії двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34, які виконували завдання неподалік населеного пункту Міллерово. За наявними даними, вони мали завдавати ударів по позиціях українських військових поблизу Авдіївки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що слідом за А-50У було ймовірно знищено ще один російський літак. На півдні з радарів зник Су-34.