"Сначала вспышка, потом взрыв": в России подтвердили потерю самолета А-50У

Российский самолет был сбит спустя три часа после взлета

Российские пилоты в неофициальной беседе подтвердили, что действительно потеряли самолет А-50У. Согласно перехвату их разговора, из-за этого военное командование РФ приказало прекратить миссии других самолетов.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины. По словам россиян, самолет был сбит вблизи города Приморско-Ахтарск в акватории Азовского моря.

Самолет А-50У "Баян" вылетел из аэродрома "Ахтубинск" 23 февраля в 15:50, чтобы выполнять очередные "террористические задачи государства-агрессора России" вблизи населенных пунктов Ариморско-Ахтарск — Зерноград. А уже в 18:45 станции радиотехнической разведки ГУР МО зафиксировали, что в указанном районе резко перестал работать радиолокационный комплекс "Шмель", котором оборудован "Баян".

В перехвате разговора экипажа прикрытия Су-35 было сказано, что по самолету отработало ПВО. Сначала была вспышка, а за ней последовал взрыв.

Дополнительным успехом в ГУР МО назвали и то, что военное руководство РФ приказало прекратить миссии двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34, которые выполняли задачи неподалеку населенного пункта Миллерово. По имеющимся данным, они должны были наносить удары по позициям украинских военных вблизи Авдеевки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вслед за А-50У был вероятно уничтожен еще один российский самолет. На юге с радаров пропал Су-34.