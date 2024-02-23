"Дружественный огонь", Patriot или герой-одиночка: из чего могли сбить А-50У

Есть три кандидата на роль того, кто сбил российский самолет

Уничтожение сверхдорогого (стоимость 350 млн дол.) и сверхценного (воздушного командного пункта) самолета А-50У стало отменным "поздравлением" для российских оккупантов. В ГУР МО и Воздушных силах Украины уже заявили об успешной совместной спецоперации, которая привела к поражению самолета.

"Телеграф" пытался разобраться, что же могло "уронить" столь ценный самолет. Этот вопрос особенно актуален, ведь он был сбит в Краснодарском крае РФ, на расстоянии более 200 км от передовой.

ЗРК Patriot или NASAMS – хотелось бы, но вряд ли

Как бы ни хотелось приписать сбитие лучшим ЗРК имеющимся на вооружении Украины Patriot или NASAMS, тактико-технические характеристики обоих комплексов говорят скорее против данной версии. Так, РЛС Patriot может засечь вражеский самолет на расстоянии до 180 км, а сбить максимум на 100 км, то есть в 2 раза ближе, чем был уничтожен российский А-50У.

Лучшие возможности – до 180 км дальности удара с использованием ракеты AIM-120D у ЗРК NASAMS, но и это минимум на 30 км меньше расстояния на котором самолет был сбит, что делает уничтожение А-50У из ЗРК Patriot или NASAMS невозможным.

До передовой 220 км

Friendly fire российским С-300

Более реальным кандидатом на роль ликвидатора российского А-50У выглядит еще советских ЗРК С-300, чья дальность удара по воздушной цели в 200 км позволяет рассчитывать на удар. Впрочем, хотя они и имеются на вооружении Воздушных сил Украины, более вероятным кажется все же дружеский огонь или friendly fire со стороны российской ПВО.

Вместе с тем версию удара российского ЗРК в свой самолет "по ошибке" опровергает заявление Воздушных сил и ГУР МО о совместной операции.

Летчик-герой, которому помог ГУР?

С учетом совместного заявления ГУР МО и Воздушных сил, а также обстоятельств уничтожения А-50У можно предположить третий вариант, что удар был нанесен одиночным самолетом Воздушных сил, который залетел на территорию врага благодаря разведданным военной разведки Украины.

Подобный вариант объясняет совместное заявление ГУР МО и Воздушных сил, но главное – объясняет уничтожение самолета более чем в 200 км от передовой.

Так, самая дальнобойная ракета советского производства которая устанавливается на самолеты, имеющиеся у Воздушных сил Украины — Р-27ЭП, способна наносить удар на дальностях до 110 км. То есть для поражения А-50У украинский летчик должен был залететь примерно на 100 км за линию фронта, точно зная коридор, который не перекрывается российскими ЗРК. Добыть подобную информацию для Воздушных сил как раз и могло ГУР МО Украины.

Вместе с тем, Р-27ЭП далеко не самая дальнобойная ракета, которая может поразить тот же А-50У, к примеру, американская AGM-88 HARM способна точно поражать цели на расстоянии до 150 км. Правда устанавливаться она может лишь на самолеты западного образца, так что, если она и сбила российский воздушный командный пункт, то это может значить, что F-16 прибыл в Украину все же несколько раньше, чем обещалось ранее.

Ранее Воздушные силы Украины уже неоднократно сбивали вражеские самолеты на расстояниях более 100 км, как это случилось 19 февраля под оккупированным Мариуполем с 2 российскими Су.