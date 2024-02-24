Старий, але безвідмовний: в ГУР сказали, з чого дістали російський А-50У

Ракети для С-200 пройшли в Україні серйозну модернізацію

Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У ввечері 23 лютого був збитий модернізованою ракетою зі старого радянського зенітно-ракетного комплексу С-200. Ракети 5В28 пройшли модернізацію, яка дозволила їм бити на великі відстані як по землі, так і по наземним цілям.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Там нагадали, що комплекс 60-річної давності проходив кілька модернізацій.

"Російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У вдалося збити із зенітного ракетного комплексу дальнього радіусу дії С-200", – повідомило видання.

С-200 "Ангара" (також існує у варіантах "Вега" та "Дубна") – радянський зенітно-ракетний комплекс дальньої дії, прийнятий на озброєння армії СРСР у 1967 році. З того моменту неодноразово модернізувався, в тому числі як в СРСР, так і у пострадянських країнах. Призначався для ураження стратегічних бомбардувальників – носіїв ядерної зброї, міг збивати цілі на висоті до 40 кілометрів та відстані до 300 кілометрів. Україна офіційно вивела С-200 зі складу Збройних сил ще у листопаді 2013 року, але ракети та пускові установки опинилися на складах.

З липня 2023 року модернізовані для ураження наземних цілей ракети 5В28 комплексу С-200 почали прилітати по об'єктам росіян на території РФ та у тимчасово окупованому Криму. Ракетами С-200 було уражено Кримський міст, авіабазу в Ростовській області, Таганрог, Калузьку область та інші. Перероблені та модернізовані С-200 могли долати відстань у 600 кілометрів.

Як писав "Телеграф", ввечері 23 лютого в акваторії Азовського моря було знищено вже другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. За даними ГУР МО, знищено було "літаючий радар" А-50У, модифіковану версію літака А-50 вартістю у щонайменше 350 мільйонів доларів США. До цього 14 січня, було збито літак А-50, теж над Азовським морем.