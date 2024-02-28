10 літаків за 10 днів: західні ЗМІ дізналися, з чим можуть бути пов’язані втрати авіації РФ

Трохи більше, ніж за тиждень, ЗСУ знищили дев’ять Су-34 та Су-35, а також один радіолокаційний літак А-50

Збройні сили України, ймовірно, мають намір використовувати свої останні ракети до ППО Patriot та NASAMS, щоб збивати російську авіацію. На тактику вказує збиття 10 військових літаків за останні 10 днів.

Про це пише Forbes. Так, українські захисники знищили дев’ять найкращих винищувачів-бомбардувальників Су-34 та Су-35, а також рідкісний радіолокаційний літак Берієва А-50.

Це набагато більше бойових літаків, ніж Росія може дозволити собі втратити трохи більше, ніж за тиждень. Будучи під санкціями, аерокосмічна промисловість РФ ледве виробляє більше кількох десятків нової авіації на рік. Тобто росіяни втрачають літаки у 20 разів швидше, ніж встигають їх замінити.

Видання зазначає, що поки що незрозуміло, як українцям вдається збивати стільки літаків. Цілком можливо, що українські ВПС направили деякі зі своїх ракетних установок "Patriot" до складу мобільних груп ППО, які швидко переміщуються поблизу 600-мильної лінії фронту. Таким чином ЗСУ влаштовують засідки для російських літаків за допомогою ракет PAC-2 дальністю 90 миль, а потім швидко переміщаються, щоб уникнути контратаки.

Але відстань 120 миль, на якій українці збили А-50 у п’ятницю, 23 лютого, натякає на те, що замішана ракетна система більшої дальності. Можливо, йдеться про раритетні С-200 часи Холодної війни, які українські ВПС витягли з тривалого зберігання.

Також очевидно, що Україна перемістила частину своїх двох десятків зенітно-ракетних комплексів NASAMS із радіусом дії 25 миль ближче до лінії фронту. Зрештою, російські війська виявили та знищили за допомогою ракети – свою першу пускову установку NASAMS у районі міста Запоріжжя.

Реальна відповідь на активну смугу протиповітряної оборони України може полягати в тому, що вона розгортає всі перелічені вище системи, а також інші. Якщо і є ризик у такому підході, то він полягає в тому, що батареї Patriot і NASAMS запускають ракети американського виробництва, а США не надавали Україні жодних боєприпасів з кінця грудня. Іншими словами, Україна рано чи пізно вичерпає свої найкращі ракети ППО.

Судячи з усього, українські ВПС мають намір використовувати свої останні ракети до ППО Patriot і NASAMS, щоб виснажити російські ВПС і запобігти майбутнім сплескам бомбардувань. Тим часом російські пілоти прагнуть розбомбити більше українських гарнізонів та допомогти російським сухопутним військам закріпитись на землі.

Також видання припускає, що різкому збільшенню втрат авіації, можливо, сприяли власні дії російських військ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який із українських дронів знищив ворожу техніку на 100 млн доларів.