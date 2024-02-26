Росіяни намагаються залатати діру від втрати А-50: що вигадали

Понад сто безпілотників виявлено минулої доби

Російські розвідувальні дрони надзвичайно активні на півдні України. Вони збирають інформацію по лінії зіткнення і в глибині регіону.

Про це заявила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Після того, як українські військові збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, Росія збільшила використання розвідувальних дронів на півдні України.

"Вони зараз намагаються максимально замістити собою той А-50, що почив непланово для росіян. Зараз активність ворожих розвідувальних дронів надзвичайно висока в нашій зоні відповідальності", — сказала Гуменюк.

За її словами, за останню добу було виявлено понад сто дронів, які літали вздовж лінії зіткнення і в глибині регіону.

"Вони намагаються збирати ту інформацію, яку вже більше не передасть А-50. І саме через це ми бачимо не специфічну активність тактичної авіації, яка більше тримається у віддалені в акваторії Чорного моря, також концентруючи свої зусилля на зборі відповідних оперативних даних", — підкреслила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Раніше "Телеграф" писав, ЗМІ розповіли чим збили російський літак А-50. Україні вдалося модернізувати дуже старі ракети.