Россияне пытаются залатать дыру от потери А-50: что придумали

Более ста беспилотников обнаружено за прошедшие сутки

Российские разведывательные дроны очень активны на юге Украины. Они собирают информацию по линии столкновения и в глубине региона.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

После того как украинские военные сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Россия увеличила использование разведывательных беспилотников на юге Украины.

"Они сейчас пытаются максимально заместить собой тот А-50, который почил непланово для россиян. Сейчас активность вражеских разведывательных дронов очень высока в нашей зоне ответственности", — сказала Гуменюк.

По ее словам, за последние сутки было обнаружено более ста дронов, летавших вдоль линии столкновения и в глубине региона.

"Они пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50. И именно поэтому мы видим не специфическую активность тактической авиации, которая больше держится в отдаленных в акватории Черного моря, также концентрируя свои усилия на сборе соответствующих оперативных данных", — подчеркнула руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Ранее "Телеграф" писал, СМИ рассказали, чем сбили российский самолет А-50. Украине удалось модернизировать очень старые ракеты.