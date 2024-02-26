Россияне пытаются залатать дыру от потери А-50: что придумали
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Более ста беспилотников обнаружено за прошедшие сутки
Российские разведывательные дроны очень активны на юге Украины. Они собирают информацию по линии столкновения и в глубине региона.
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
После того как украинские военные сбили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, Россия увеличила использование разведывательных беспилотников на юге Украины.
"Они сейчас пытаются максимально заместить собой тот А-50, который почил непланово для россиян. Сейчас активность вражеских разведывательных дронов очень высока в нашей зоне ответственности", — сказала Гуменюк.
По ее словам, за последние сутки было обнаружено более ста дронов, летавших вдоль линии столкновения и в глубине региона.
"Они пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50. И именно поэтому мы видим не специфическую активность тактической авиации, которая больше держится в отдаленных в акватории Черного моря, также концентрируя свои усилия на сборе соответствующих оперативных данных", — подчеркнула руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.
Ранее "Телеграф" писал, СМИ рассказали, чем сбили российский самолет А-50. Украине удалось модернизировать очень старые ракеты.