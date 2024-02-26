Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ бесконечными штурмами: где враг давит больше всего (карта)

Враг за сутки нанес по Украине 11 ракетных и 98 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из РСЗО

Идет 733-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 25 февраля на фронте произошло 95 боевых столкновений. Больше всего вражеских атак отражено под Марьинкой.

На Купянском направлении наши защитники отразили 6 атак россиян. Это произошло в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении наши воины отразили 5 вражеских атак. Бои шли в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении, Силы обороны отразили 8 российских атак. Враг атаковал в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 25 атак врага. Бои шли в районах населенных пунктов Северное, Степное, Бердичи, Ласточкино и Невельское Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Победа и Красногоровка Донецкой области. За сутки враг 40 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Марьинское направление на карте deepstate

На Запорожском направлении силы обороны отразили 6 атак россиян. Это произошло в районе населенного пункта Работино, а одна атака отбита в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.

Запорожское направление на карте deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. За прошедшие сутки россияне совершили 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Херсонское направление на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", американский Институт изучения войны (ISW) обратил внимания, что российская государственная пропаганда и чиновники в большинстве своем проигнорировали вторую годовщину вторжения России в Украину 24 февраля. Скорее всего, это сделано ради того, чтобы избежать обсуждения полной неспособности страны-агрессора режима достичь заявленных целей в Украине, несмотря на огромные потери.