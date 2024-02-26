Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300: что известно о последствиях

Информация о пострадавших не поступала

Российские террористы вечером 25 февраля ударили по Харькову зенитными ракетами С-300. Атака террористов происходила с территории пока еще российской Белгородской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам под удары попали Харьков и Харьковский район.

"Оккупанты нанесли удары в Харьковском районе. Предварительно: армия РФ ударила ракетами С-300 с территории Белгорода", — написал он.

Информация о погибших или пострадавших от российского теракта не поступала. Экстренные службы осматривают места попадания ракет террористов.

Напомним, что российские террористы вечером 25 февраля нанесли удар по Днепру. Россияне применили по городу ракеты и беспилотники – часть удалось перехватить силам противовоздушной обороны. В результате теракта пострадали четыре человека

Ранним утром 25 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В Хмельницкой области раздались взрывы, а в Киевской области работала ПВО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 февраля оккупанты били по Украине ракетами и дронами. В результате в ряде областей раздались взрывы.