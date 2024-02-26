Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300: що відомо про наслідки

Інформації щодо постраждалих не надходило

Російські терористи ввечері 25 лютого вдарили по Харкову зенітними ракетами С-300. Атака терористів відбувалася з території поки що російської Бєлгородської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, під удари потрапили Харків та Харківський район.

"Окупанти завдали ударів у Харківському районі. Попередньо: армія РФ вдарила ракетами С-300 з території Бєлгорода", – написав він.

Інформації щодо загиблих або постраждалих від російського теракту не надходило. Екстрені служби наразі оглядають місця влучання ракет терористів.

Нагадаємо, що російські терористи ввечері 25 лютого завдали удару по Дніпру. Росіяни застосували по місту ракети та безпілотники – частину вдалося перехопити силам протиповітряної оборони. Внаслідок теракту постраждали четверо людей

Рано-вранці 25 лютого російські окупанти в черговий раз атакували Україну дронами-камікадзе. У Хмельницькій області пролунали вибухи, а на Київщині працювала ППО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 лютого окупанти били по Україні ракетами та дронами. В результаті в ряді областей пролунали вибухи.