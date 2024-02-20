"Перше публічне підтвердження": у Британії розібрали ракету з КНДР після обстрілу України, знайдене дивує

Зразком для вивчення послужила ракета, випущена по Харкову у січні 2024-го.

Британські дослідники вперше розповіли про те, з чого складаються північнокорейські ракети, якими Росія атакує Україну. Як виявилося, сотні компонентів для них виготовили на Заході.

Про це повідомляє CNN. Дослідницька організація Conflict Armament Research (CAR), вивчивши 290 компонентів залишків балістичної ракети, яку Північна Корея передала Росії для удару по Україні, виявила, що сотні з них — виробництва європейських та американських компаній. Зразком для вивчення послужила ракета, випущена по Харкову у січні 2024-го.

Стверджується, що 75% із цих 290 компонентів було розроблено та продано компаніями, зареєстрованими в США. Ще 16% компонентів, знайдених у ракеті, були пов’язані з компаніями, зареєстрованими в Європі, та 9% — із компаніями, зареєстрованими в Азії. Більшість цих компонентів стосувалися навігаційної системи ракети.

Як зазначають журналісти, ці дані є "першим публічним підтвердженням того, що Північна Корея покладається на іноземні технології для розробки своєї ракетної програми". У звіті CAR говориться, що виявлені компоненти можуть бути пов’язані з 26 компаніями зі штаб-квартирами у США, Китаї, Німеччині, Японії, Нідерландах, Сінгапурі, Швейцарії та на Тайвані. При цьому варто звернути увагу на те, що мови про прямі поставки не йдеться.

Також у звіті наголошується, що виявлені західні компоненти були виготовлені між 2021-2023 роками. З усього цього аналітики зробили припущення, що північнокорейська ракета, якою РФ вдарила по Україні в січні, "не могла бути зібрана раніше березня 2023 року".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про реакцію КНДР на інформацію про те, що існують прямі докази використання Росією їхніх ракет під час атак на Україну.