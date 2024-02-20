"Первое публичное подтверждение": в Британии разобрали ракету из КНДР после обстрела Украины, найденное удивляет

Образцом для изучения послужила ракета, выпущенная по Харькову в январе 2024-го

Британские исследователи впервые рассказали о том из чего состоят северокорейские ракеты, которыми Россия атакует Украину. Как оказалось, сотни компонентов для них произвели на Западе.

Об этом сообщает CNN. Так, исследовательская организация Conflict Armament Research (CAR), изучив 290 компонентов остатков баллистической ракеты, которую Северная Корея передала России для удара по Украине, обнаружила, что сотни из них — производства европейских и американских компаний. Образцом для изучения послужила ракета, выпущенная по Харькову в январе 2024-го.

Утверждается, что 75% из этих 290 компонентов были разработаны и проданы компаниями, зарегистрированными в США. Еще 16% компонентов, найденных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, и 9% — с компаниями, зарегистрированными в Азии. Большинство этих компонентов касались навигационной системы ракеты.

Как отмечают журналисты, эти данные являются "первым публичным подтверждением того, что Северная Корея полагается на иностранные технологии для разработки своей ракетной программы". В отчете CAR говорится, что обнаруженные компоненты могут быть связаны с 26 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и на Тайване. При этом, стоит обратить внимание на то, что речи о прямых поставках не идет.

Также в отчете отмечается, что обнаруженные западные компоненты были изготовлены между 2021-2023 годами. Из всего этого аналитики сделали предположение, что северокорейская ракета, которой РФ ударила по Украине в январе, "не могла быть собрана раньше марта 2023 года".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о реакции КНДР на информацию о том, что существуют прямые доказательства использования Россией их ракет во время атак на Украину.