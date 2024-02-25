Российские террористы ударили по Днепру ракетами и дронами: есть пострадавшие и разрушения (фото)

Ряд зданий получил повреждение от обломков, есть раненые люди

Российские террористы вечером 25 февраля нанесли удар по Днепру. Россияне применили по городу ракеты и беспилотники – часть удалось перехватить силам противовоздушной обороны.

Об этом сообщили местные органы власти. Так, по сообщению главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, силы ПВО сбили три ракеты и пять беспилотников.

"К сожалению, не без последствий — в городе повреждены дома, несколько легковых авто, грузовик. Предварительно пострадали четыре человека", — добавил он в следующем сообщении.

Мэр города Борис Филатов подтвердил, что есть последствия атаки на город. По его данным, ранены были двое, ряд зданий в городе поврежден обломками ракет и беспилотников.

Чуть позже Сергей Лысак опубликовал фото с мест падения обломков. Также он более подробно рассказал о последствиях.

"Достижения" россиян в Днепре в этот вечер. В жилом секторе областного центра повреждены 10 частных домов, несколько автомобилей. Пострадали мужчины 41 и 49 лет. И женщины – 20 и 60 лет. Все в больнице", – написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 февраля кафиры били по Украине ракетами и дронами. В результате в ряде областей раздались взрывы.

Ранним утром 25 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. В Хмельницкой раздались взрывы, а в Киевской области работала ПВО.