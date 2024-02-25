Російські терористи вдарили по Дніпру ракетами та дронами: є постраждалі та руйнування (фото)

Низка будівель отримала пошкодження від уламків, є поранені люди

Російські терористи ввечері 25 лютого завдали удару по Дніпру. Росіяни застосували по місту ракети та безпілотники – частину вдалося перехопити силам протиповітряної оборони.

Про це повідомили місцеві органи влади. Так, за повідомленням голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, сили ППО збили три ракети та п'ять безпілотників.

"На жаль, не без наслідків — в місті пошкоджені будинки, декілька легкових авто, вантажівка. Попередньо, постраждали чотири людини", – додав він у наступному повідомленні.

Мер міста Борис Філатов підтвердив, що є наслідки атаки на місто. За його даними, поранених було двоє, низка будівель у місті пошкоджена уламками ракет та безпілотників.

Трохи пізніше Сергій Лисак опублікував фото з місць падіння уламків. Також він більш детально розповів про наслідки.

"Здобутки" росіян у Дніпрі цього вечора. У житловому секторі обласного центру пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто. Постраждали чоловіки 41 і 49 років. Й жінки – 20 та 60 років. Всі у лікарні", – написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 лютого окупанти били по Україні ракетами та дронами. В результаті в ряді областей пролунали вибухи.

Рано-вранці 25 лютого російські окупанти в черговий раз атакували Україну дронами-камікадзе. У Хмельницькій пролунали вибухи, а на Київщині працювала ППО.