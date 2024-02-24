Росія використовує проти України найновішу ракету – що відомо про Х-69

Ракета є покращеним варіантом радянської зброї

У ході чергового ракетного обстрілу України, що відбувся 7 лютого, російські окупанти використали свої новітні ракети, ухвалені на озброєння у 2023 році під індексом Х-69. Таких висновків дійшли фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Про це повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ. Причому сама ракета була зроблена наприкінці 2023 року, тобто буквально відразу після виробництва запущена по Україні.

Хоча Х-69 була прийнята на озброєння РФ у 2023 році, її не можна назвати в прямому розумінні слова "новою", адже по суті вона є модернізацією старої радянської ракети Х-59, і на початку розробки в 2009 році заявлялася як Х-59МК2.

Тим не менш, у порівнянні з базовим варіантом Х-69 дійсно має набагато кращі показники. Так, якщо базовий варіант Х-59 міг бити на дальність 40 км бойовою частиною вагою 150 кг, Х-69 має показники 290 км і 310 кг відповідно.

Ракета Х-69 у розрізі

Але головна перевага Х-69, це покращена і дубльована система наведення, що включає інерційну, GPS і електронно-оптичну систему корекції польоту. В результаті, якщо вірити розпропаганді, точність потрапляння нібито становить 3-5 метрів.

Також перевагою ракети є широка номенклатура літаків, здатних її нести — Су-30МК, Су-34, Су-35С, МіГ-35С і МіГ-29К. Швидкість польоту ракети від 750 до 1000 км/год.

Ще однією особливістю Х-69 є квадратний перетин корпусу ракети, що було зроблено для полегшення озброєнню нею нового російського літака Су-57.

Тим часом у США заявляють, що не мають відомостей про постачання РФ ракет з Ірану, про що повідомлялося раніше ЗМІ.