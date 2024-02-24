Россия использует против Украины новейшую ракету – что известно о Х-69

Ракета является улучшенным вариантом советского оружия

В ходе очередного ракетного обстрела Украины, состоявшегося 7 февраля, российские оккупанты использовали свои новейшие ракеты, принятые на вооружение в 2023-м году под индексом Х-69. К таким выводам пришли специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Об этом сообщает Telegram-канал Оперативный ЗСУ. Причем сама ракета была произведена в конце 2023 года, то есть буквально сразу после производства запущена по Украине.

Хотя Х-69 была принята на вооружение РФ в 2023-м году, ее нельзя назвать в прямом смысле слова "новой", ведь по сути она является модернизацией старой советской ракеты Х-59, и в начале разработки в 2009-м году заявлялась как Х-59МК2.

Тем не менее, в сравнении с базовым вариантом Х-69 действительно обладает куда лучшими показателями. Так, если базовый вариант Х-59 мог бить на дальность 40 км боевой частью весом 150 кг, то Х-69 имеет показатели 290 км и 310 кг соответственно.

Ракета Х-69 в разрезе

Но главное преимущество Х-69, это улучшенная и дублированная система наведения, включающая в себя инерциальную, GPS и электронно-оптическую систему коррекции полета. В результате, если верить роспропаганде точность попадания якобы составляет 3-5 метров.

Также преимуществом ракеты является широкая номенклатура самолетов, способных ее нести – это Су-30МК, Су-34, Су-35С, МиГ-35С и МиГ-29К. Скорость полета ракеты от 750 до 1000 км/ч.

Еще одной особенностью Х-69 является квадратное сечение корпуса самой ракеты, что было сделано для облегчения вооружению ею новейшего российского самолета Су-57.

Тем временем в США заявляют, что не имеют сведений о поставке РФ ракет из Ирана, о чем ранее сообщалось СМИ.