С баллистическими ракетами, сотни которых могла получить РФ от Ирана, может справиться спецназ

Иранские ракеты опасны своей дешевизной и нагрузкой на ПВО

Как сообщает американское издание Reuters, Иран мог передать России примерно 400 своих баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. В Главном управлении разведки проверяют данную информацию.

Как сообщает военный эксперт Андрей Харук, данные ракеты создавались при косвенном участии еще СССР, а также прямом – РФ. Начало же созданию данных ракет послужила так называемая "война городов" во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов.

В те времена обе стороны активно использовали ракеты для нанесения ударов по вражеским городам, в частности Иран применял советскую ракету малой дальности "Луна-М", созданной в 1964-м году и стрелявшей на максимальную дальность в 70 км. Именно ее иранцы выбрали прототипом для создания собственной ракеты.

Как поясняет Андрей Харук, "Луна-М" — баллистическая ракета с одной ступенью была очень простой в копировании и производстве, но имела серьезный минус. Вероятное отклонение от цели составляло минимум 600-700 метров, что делало ее скорее средством террора – ударов по крупным городам.

В СССР вопрос точности не имел особого значения, так как "Луна-М" могла нести ядерную боеголовку, однако Иран не имел такой возможности и снаряжал свои ракеты боевой частью со взрывчаткой весом в 600 кг. По этой причине свои ракеты иранцы стали оснащать инерционной системой наведения и назвали их Fateh-110 (Победитель-110).

Fateh-110 постоянно улучшался и в конце концов, дальность его использования выросла до 300 километров, правда точность стрельбы оставалась в районе 100 метров, что по-прежнему делает ракету условно "точным" оружием.

Другое дело принятая на вооружение Ирана в 2016-м году ракета Zolfaghar, инерционная система наведения которой дополнена спутниковым наведением. По словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в ее разработке и производстве использованы технологии российской баллистической ракеты "Искандер".

Ракета Zolfaghar

При этом как подчеркивает Андрей Харук, точность Zolfaghar значительно выросла, а ее отклонение от цели по оценкам некоторых экспертов может составлять не более 5 метров. При этом цена ракеты также может быть невелика – всего около 200 тысяч долларов.

Впрочем, даже масштабная поставка старых и неточных Fateh-110 опасна для Украины, так как их пуск может увеличить давление на систему ПВО Украины и тратить на их уничтожение дефицитные ракеты западных ЗРК.

Сравнение иранских ракет

Альтернативой расходу дорогих и дефицитных ракет к ЗРК НАТО может стать работа спецназа, ССО и ГУР по поиску иранских ракет и их уничтожению. Так, Александр Коваленко утверждает, что иранские ракеты запускаются только с оригинальных пусковых установок, которые также будут везти в РФ, и их поиск и уничтожение не дадут оккупантам возможности применять это оружие.

Тем временем в ночь на 22 февраля Украина подверглась очередному ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов.