Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ нескінченними штурмами: де ворог тисне найбільше (карта)
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Ворог за добу завдав по Україні 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів із РСЗВ
Триває 733 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 25 лютого на фронті сталося 95 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак відбито під Мар’їнкою.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 6 атак росіян. Це сталося в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Лиманському напрямку наші воїни відбили 5 ворожих атак. Бої точилися в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 російських атак. Ворог атакував у районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога. Бої йшли в районах населених пунктів Північне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують утримувати ворога у районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області. За добу ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 6 атак росіян. Це сталося в районі населеного пункту Роботиного, а одна атака відбита в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.
На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати позиції. Минулої доби росіяни здійснили 4 безуспішні штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.
Як повідомляв "Телеграф", американський Інститут вивчення війни (ISW) звернув увагу, що російська державна пропаганда та чиновники здебільшого проігнорували другу річницю вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Найімовірніше, це зроблено задля того, щоб уникнути обговорення повної нездатності країни-агресора режиму досягти заявлених цілей в Україні, попри величезні втрати.