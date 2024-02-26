Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ нескінченними штурмами: де ворог тисне найбільше (карта)

Ворог за добу завдав по Україні 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів із РСЗВ

Триває 733 день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 25 лютого на фронті сталося 95 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак відбито під Мар’їнкою.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 6 атак росіян. Це сталося в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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На Лиманському напрямку наші воїни відбили 5 ворожих атак. Бої точилися в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 російських атак. Ворог атакував у районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога. Бої йшли в районах населених пунктів Північне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують утримувати ворога у районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області. За добу ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 6 атак росіян. Це сталося в районі населеного пункту Роботиного, а одна атака відбита в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.

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На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати позиції. Минулої доби росіяни здійснили 4 безуспішні штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Херсонський напрямок на карті deepstate

Як повідомляв "Телеграф", американський Інститут вивчення війни (ISW) звернув увагу, що російська державна пропаганда та чиновники здебільшого проігнорували другу річницю вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Найімовірніше, це зроблено задля того, щоб уникнути обговорення повної нездатності країни-агресора режиму досягти заявлених цілей в Україні, попри величезні втрати.