Російська пропаганда проігнорувала другу річницю початку війни: в ISW пояснили причину

Телебачення та ЗМІ в Росії мінімально згадували про 24 лютого – як і російські посадовці

Російська державна пропаганда та чиновники здебільшого проігнорували другу річницю вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Скоріше за все, це зроблено заради того, щоб уникнути обговорення повної нездатності російського терористичного режиму досягти заявлених цілей в Україні попри величезні втрати.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 25 лютого. Зазначається, що жоден з великих державних та приватних телеканалів у Росії не згадав про 24 лютого, як про другу річницю початку війни.

Окрім того, на телебаченні та у ЗМІ була дуже невелика кількість згадок про 24 лютого, але без подальшого обговорення цієї теми. Так само й російські посадовці мінімально висвітлювали тему вторгнення та майже не дискутували з цього приводу.

"Російські офіційні особи, а також державні та афілійовані з державою телеканали, ймовірно, утрималися від коментарів з приводу дворічної річниці початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб не привертати увагу до нездатності Росії досягти своїх заявлених стратегічних цілей в Україні та її нагальніших завдань", – припустили аналітики.

Попри те, що нещодавні опитування громадської думки в Росії показують, що ставлення росіян до війни майже не змінилося (наприклад, переважна частина росіян ставиться до неї дуже апатично), виявилося, що більшість категорично не підтримує другу хвилю мобілізації. Тому російська верхівка, намагаючись зберегти апатію суспільства до війни, вирішила не акцентувати увагу на 24 лютого – оскільки суспільна апатія дозволяє російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати війну.

Нагадаємо, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців. Він підбив підсумки двох років битв з окупантами та підкреслив, що світло завжди перемагає темряву, попри труднощі.

Колишній головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний не залишився осторонь у день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну і також звернувся до українців. Він подякував усім, хто бореться за нашу Україну, або допомагає наближати перемогу в інший спосіб.