Российская пропаганда проигнорировала вторую годовщину начала войны: в ISW объяснили причину

Телевидение и СМИ в России минимально упоминали о 24 февраля – как и российские чиновники

Российская государственная пропаганда и чиновники в большинстве своем проигнорировали вторую годовщину вторжения России в Украину 24 февраля. Скорее всего, это сделано ради того, чтобы избежать обсуждения полной неспособности российского террористического режима достичь заявленных целей в Украине, несмотря на огромные потери.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 25 февраля. Отмечается, что ни один из крупных государственных и частных телеканалов в России не упомянул о 24 февраля как второй годовщине начала войны.

Кроме того, на телевидении и в СМИ было очень мало упоминаний о 24 февраля, но без дальнейшего обсуждения этой темы. Также и российские чиновники минимально освещали тему вторжения и почти не дискутировали по этому поводу.

"Российские официальные лица, а также государственные и аффилированные с государством телеканалы, вероятно, воздержались от комментариев по поводу двухлетней годовщины начала полномасштабного вторжения России, чтобы не привлекать внимание к неспособности России достичь своих заявленных стратегических целей в Украине и ее насущных задач", — предположили аналитики

Несмотря на то, что недавние опросы общественного мнения в России показывают, что отношение россиян к войне почти не изменилось (например, подавляющая часть россиян относится к ней очень апатично), оказалось, что большинство категорически не поддерживают вторую волну мобилизации. Поэтому российская верхушка, пытаясь сохранить апатию общества к войне, решила не акцентировать внимание на 24 февраля – поскольку общественная апатия позволяет российскому диктатору Владимиру Путину продолжать войну.

Напомним, во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам. Он подвел итоги двух лет сражений с оккупантами и подчеркнул, что свет всегда побеждает тьму, несмотря на трудности.

Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный не остался в стороне в день второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину и также обратился к украинцам. Он поблагодарил всех, кто борется за нашу Украину, или помогает приближать победу другим способом.